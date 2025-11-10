En Argentina hubo una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo: Dua Lipa viendo el Superclásico entre Boca Juniors de Carlos Palacios y River Plate de Paulo Díaz.

La victoria de los Xeneizes por 2-0 fue presenciada por la artista británica de origen albanés en primera fila. Los dirigidos por Claudio Ubeda se impusieron gracias a los goles de Ezequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Fue una fiesta en La Bombonera.

Dua Lipa maravillada con el Boca de Palacios

Dua Lipa dio dos conciertos en Buenos Aires, en el Estadio Monumental de River Plate e incluso, recibió la camiseta de parte de la dirigencia de los Millonarios. Sin embargo, desde Boca Juniors fueron más allá e invitaron a la cantante al Superclásico.

ver también Prensa argentina barre el piso con Paulo Díaz tras el Superclásico con Boca: “Ojalá haya sido su último partido en River Plate”

Si hay fiesta, la británica tiene que estar ahí y ahí estuvo. En uno de los palcos de La Bombonera, fue testigo del triunfazo de los Xeneizes con Carlos Palacios como una de sus buenas figuras. Por el otro lado, Paulo Díaz fue de los peores de la Banda Sangre.

Claro que quien se robó todas las miradas fue Dua Lipa. La cantante arribó al barrio La Boca con la camiseta de la Selección Argentina y disfrutó como un hincha más uno de los mejores clásicos a nivel mundial.

Publicidad

Publicidad

Luego del encuentro, la artista dio autógrafos de forma muy amistosa ante los fans que la esperaban en su hotel. Ahí le consultaron qué tal había sido la experiencia de ver a Boca y respondió de forma muy cariñosa. “Me encanta. La energía es perfecta, la gente…“, señaló en perfecto español.

Tweet placeholder

La presencia de Dua Lipa en el Superclásico entre Boca y River quedará para el anecdotario del partido más importante del fútbol argentino. Este capítulo será un recuerdo muy feliz para los Xeneizes.

Publicidad