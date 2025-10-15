Universidad de Chile conoció la programación de las fechas 26 y 27 de la Liga de Primera 2025, donde en ambos partidos tendrá cambio de estadio para jugar sus respectivos encuentros.

Esto, porque primero Huachipato solicitó los permisos para recibir a los azules en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo de Concepción, de manera de generar más con un mayor número de público.

Por otro lado, la U fue obligada a cambiar su localía en el Estadio Nacional, debido a un recital que tendrá ocupado el recinto en la comuna de Ñuñoa, por lo que no podrá jugar contra Deportes Limache en el escenario.

Será Dua Lipa quien tendrá reservado el local, donde ya tiene agotado su primer recital del 11 de noviembre y va por el mismo camino para el segundo el 12 de noviembre.

La U volverá a ser local en el Estadio Santa Laura. Foto: Pepe Alvuar/Photosport

¿Dónde jugará la U vs Deportes Limache?

La ANFP programó a Universidad de Chile para recibir a Deportes Limache en la fecha 27 de la Liga de Primera 2025 en el estadio Santa Laura, lo que mueve a los azules, una vez más, del Estadio Nacional.

La disponibilidad del recinto en la comuna de Ñuñoa hace que los azules tengan que volver a la comuna de Independencia, donde han sacado buenos resultados en sus últimos compromisos.

La artista internacional Dua Lipa tiene agendado sus recitales y la instalación de la estructura hace que la U tenga que desplazar su localía, cuando puede estar jugándose una importante chance en sus objetivos en el torneo.

El partido fue programado para el 9 de noviembre a las 17.30 horas en el estadio Santa Laura, en un duelo clave en la U para su pelea en el torneo nacional.

