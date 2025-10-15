Es tendencia:
Huachipato busca cambiar de estadio para poder recibir a U de Chile con más público

Los acereros fueron programados por la ANFP en el Ester Roa, algo que debe ser confirmado por las autoridades regionales.

Por Cristián Fajardo C.

Universidad de Chile visitará a Huachipato tras Lanús.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTUniversidad de Chile visitará a Huachipato tras Lanús.

Universidad de Chile tendrá una apretada agenda a contar desde el 23 de octubre, cuando tenga que recibir a Lanús por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Desde ese partido comenzará a jugar cada tres días, también con importantísimos duelos en la Liga de Primera, que marcarán su destino en la pelea por el título o en la lucha por el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

Pero hay uno de los partidos que fue programado con cambio de reducto, lo que puede cambiar la planificación del equipo del técnico Gustavo Álvarez en sus desplazamientos.

Se trata del encuentro contra Huachipato, que está agendado para el 2 de noviembre a las 12.30 horas, que pasará del CAP de Talcahuano al estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo.

La U invirtió la localía con Huachipato en la presente temporada. Foto: Felipe Zanca/Photosport

La U invirtió la localía con Huachipato en la presente temporada. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Dónde jugará Huachipato vs U de Chile?

La ANFP programó las próximas fechas de la Liga de Primera, donde en la fecha 26 del torneo, los azules deberán visitar a Huachipato, en un duelo justo después del trascendental partido ante Lanús en Argentina que definirá un finalista de la Copa Sudamericana.

Según detalló el sitio Sabes Deportes, los acereros buscaron el cambio de reducto “considerando aspectos netamente económicos en torno a una posible alta recaudación”.

“Más allá del deseo y la intención formal de Huachipato por utilizar el Ester Roa, desde Carabineros y la Delegación Presidencial del Biobío ya pusieron sus límites y objeciones en torno a la idea. Aquello tiene que ver netamente con que el partido se disputará en un fin de semana largo donde los esfuerzos en seguridad estarán destinados al tránsito y/o al trabajo en las carreteras”, explican.

Esto también se debe a que, justo un día antes, Colo Colo visitará a Ñublense en Chillán, por lo que se debe armar un plan de seguridad con más contingente policial para ese fin de semana en el sur del país, teniendo en cuenta el fin de semana largo.

