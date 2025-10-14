Universidad de Chile está comenzando a planificar la temporada 2026, donde quieren mantener al técnico Gustavo Álvarez que tiene contrato hasta el final del próximo año.

En ese sentido, el gerente deportivo Manuel Mayo ratificó los tres nombres que han renovado en la columna vertebral del equipo de la U: Fabián Hormazábal, Israel Poblete y Javier Altamirano.

En esa misma línea, se ha filtrado quienes son los principales jugadores que dejarán el club al final de temporada, donde la zona de los delanteros es donde se hará la mayor limpieza, donde están Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández.

Fue en Cooperativa Deportes donde aseguraron que de los cuatro atacantes que tienen actualmente en el club “sólo harán el esfuerzo para renovar a uno de ellos”, donde no le consultaron a Gustavo Álvarez.

La U negociará la compra del pase de Lucas Di Yorio, pero espera una rebaja en el millonario monto. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué delanteros siguen y se van de la U para 2026?

El periodista Francisco Caneo fue quien entregó el detalle de lo que pasará con la delantera de Universidad de Chile para la próxima temporada, donde lo más llamativo es que “a Gustavo Álvarez ni le preguntaron”.

“Nicolás Guerra dirá chao al final de temporada, en un acuerdo de ambas partes”, precisó en una primera instancia, marcando el final de la segunda etapa del delantero formado en la U que buscar partir al extranjero.

“Leandro Fernández, con contrato hasta el final de 2026, la idea es ver la opción de un préstamo o cerrar anticipadamente el contrato. No vamos a revelar el nombre de la dirigencia, pero hay cuatro delanteros, uno lo van a intentar y de esos Contreras ya está fuera”, explicó.

En ese sentido, deja en claro que la U hará el esfuerzo para Lucas Di Yorio, pero quieren conversar con sus pares brasileños del Paranaense: “Se va a negociar la renovación, no se va a pagar más de un millón de dólares, si no hay acercamientos chau”.

