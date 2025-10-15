Lucas Di Yorio tuvo un comienzo difícil en la Universidad de Chile. Enfrentando un inicio lleno de desafíos para ganarse un lugar en el once titular del técnico Gustavo Álvarez, teniendo que batallar con los otros delanteros del plantel, como Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra.

Pese a esta difícil competencia, el exjugador de Everton fue consolidándose poco a poco y gol a gol, convirtiéndose en una pieza clave e inamovible para el equipo. Esta destacada actuación ha llevado a la dirigencia de Azul Azul a iniciar gestiones para adquirir definitivamente su pase para la temporada 2026, ya que Di Yorio actualmente está en préstamo en el elenco universitario y su ficha aún pertenece al Athletico Paranaense de Brasil.

Con este objetivo en mente, se filtró que el club universitario presentó una primera oferta al equipo brasileño, aunque el monto propuesto se podría considerar algo “modesto” y bastante distante de lo que en su momento pactaron Paranaense y la U por el jugador.

La oferta de la U. de Chile por Lucas Di Yorio

Cuando se selló el préstamo de Di Yorio, se estableció una opción de compra por cerca de 1.5 millones de dólares, sin embargo, según reporta el medio Al Aire Libre, la Universidad de Chile ha iniciado las conversaciones ofreciendo un monto inferior a este monto.

Específicamente, la Universidad de Chile habría propuesto el paso de 750 mil dólares por el pase del delantero , lo que equivale a la mitad del valor original de la opción de compra.

Esta propuesta inicial podría no ser bien recibida por el club brasileño, complicando la continuidad de Di Yorio en la U, quien este 2025 ha sido el principal factor de ataque, anotando 12 goles; 11 por torneo nacional y uno por Libertadores.

12 goles, 11 por Torneo Nacional ha anotado Lucas Di Yorio en la U este 2025. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

No obstante, las negociaciones están en una fase temprana, lo que deja un amplio margen para que ambos clubes discutan y puedan llegar a un acuerdo que asegure la permanencia definitiva del delantero en la U.