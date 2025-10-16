Universidad de Chile vive un periodo de definiciones no solo en lo deportivo, sino que también fuera de la cancha. Ante esto, el futuro de Charles Aránguiz quedó definido.

El Romántico Viajero está ilusionado con ganar la segunda Copa Sudamericana de su historia. Luego de alzar este título en el año 2011, ahora de la mano de Gustavo Álvarez intentan otra vez tocar el cielo a nivel internacional, para lo cual el Príncipe es fundamental.

La continuidad de Charles Aránguiz

En la mayoría de las ocasiones, las segundas partes no suelen ser buenos. Sin embargo, Charles Aránguiz ha demostrado que las tendencias se pueden romper. En su regreso a Universidad de Chile, no ha hecho más que agigantar su leyenda en el Romántico Viajero.

El Príncipe es uno de los jugadores más queridos del club. Los hinchas deliran cada vez que lo ven en la cancha del Estadio Nacional y por eso, no quieren que se vaya nunca del Bulla. Bueno, al menos, por el 2026 ya es un hecho que continuará. Así lo confirmó Marcelo Díaz en TNT Sports.

“Charles Aránguiz seguirá siendo futbolista de la Universidad de Chile en 2026. Está todo listo. Porque en el contrato que tiene la renovación automática, ya estaba estipulado el alza del salario y la temporada“, indicó el reportero. De acuerdo a Díaz, solo faltan detalles para que todo sea oficial, como ver la cláusula y minutos a cumplir del nuevo vínculo por el jugador de 36 años.

“Ya está todo acordado, porque ya estaba estipulado desde el contrato del año pasado. Así que no tienen que conversar nuevas condiciones. Solamente tenía que llegar al minutaje, que ya cumplió“, complementó Díaz.

De esta manera, Charles Aránguiz seguirá siendo uno de los mayores referentes de Universidad de Chile. El Romántico Viajero tiene asegurado a su Príncipe Azul para la temporada 2026.