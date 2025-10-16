U. de Chile retomó los entrenamientos para preparar la ida contra Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana. Los azules siguen su camino internacional con la ilusión de conquistar nuevamente el título y el duelo de locales en el Estadio Nacional será clave.

Lamentablemente, el Romántico Viajero no podrá contar con sus hinchas para el partido que se disputará el próximo jueves 23 de octubre. El castigo de Conmebol de 14 encuentros sin público (siete de local y siete de visita) se lo impide.

Marcelo Díaz, capitán de U. de Chile, abordó este importante punto. “Es extraño jugar sin gente, más siendo locales. Yo digo que es como volver a la pandemia. No es lo que nos gustaría, pero es lo que es y nos tenemos que adecuar”, señaló en diálogo con D Sports.

Pese al estadio vacío, el mediocampista confía en la cancha que ya conocen. “Hicimos un partido contra Alianza que fue bastante bueno fuera de Santiago, ahora tenemos que sacarle ventaja a la cancha del Estadio Nacional, que a nosotros nos viene muy bien“, declaró.

U. de Chile recibirá a Lanús el jueves 23 en el Estadio Nacional | Photosport

ver también La dupla goleadora que suma puntos para ser titular en U de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana

U. de Chile enfrenta a Lanús sin público en el Estadio Nacional

“Igualmente, sentiremos el apoyo de nuestra gente que de alguna u otra forma se hará presente“, destacó Marcelo Díaz en U. de Chile.

Publicidad

Publicidad

Después de la ida en el Estadio Nacional, U. de Chile y Lanús se reencontrarán para la revancha en Argentina el jueves 30 de octubre. Para ese partido, los azules tampoco podrán contar con su hinchada. Solo habrá público granate en el Estadio Ciudad de Lanús.