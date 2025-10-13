El partido de Universidad de Chile ante Palestino no fue uno más para Charles Aránguiz, ya que el Príncipe del Romántico Viajero recibió un homenaje debido a un logro muy importante.

En lo que es el último ensayo antes de enfrentar a Lanús, el León intenta dejar atrás las dudas de lo que han sido sus últimas presentaciones en el fútbol local. En la Liga de Primera, suman tres partidos sin ganar tras la derrota con Audax y Colo Colo, además del empate contra La Serena.

El homenaje a Charles Aránguiz

Luego de la polémica formación suplente que presentó Gustavo Álvarez ante Deportes La Serena, Universidad de Chile saltó al terreno de juego del Santa Laura con lo mejor disponible. Uno de los que hizo su vuelta fue Charles Mariano Aránguiz y no pasó desapercibido.

Como de costumbre, Aránguiz fue uno de los más aplaudidos por los hinchas en el encuentro con Palestino y además, el jugador recibió un cariño especial de parte del club con el que ganó la Copa Sudamericana en el año 2011.

Resulta que el 19 de septiembre, en la ida ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, Charles Aránguiz cumplió 200 partidos con la camiseta de Universidad de Chile. Un verdadero hito para un jugador en un club.

Como la vuelta ante los Íntimos fue sin público, la dirigencia del Bulla decidió que ante Palestino fuera el momento especial para que el Príncipe recibiera una camiseta enmarcada con el número 200. Además, también tuvo todos los aplausos y ovación de los hinchas. Sin embargo no todo fue perfecto, en el minuto 38 fue expulsado por doble amarilla.

Aránguiz es un histórico de U. de Chile. Imagen: Photosport

En 201 partidos con Universidad de Chile, Charles Aránguiz ha marcado 38 goles y ha entregado 44 asistencias con el Romántico Viajero. Además, ha conquistado 7 títulos con el León. Es uno de los máximos referentes del plantel junto a Marcelo Díaz.