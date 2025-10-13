Un sentido homenaje realizó Universidad de Chile en el encuentro de esta jornada ante Palestino, por una nueva fecha de la Liga de Primera 2025, en el estadio Santa Laura.

Esto, porque el cuadro bullanguero aprovechó de realizar una pequeña despedida para el fallecido técnico Miguel Ángel Russo, quien falleció la semana pasada en Argentina.

El técnico fue parte importante de la historia de la U, donde los hinchas tienen el grato recuerdo que los llevó a las semifinales de la Copa Libertadores de la temporada 1996.

Pese a que no fue campeón con la camiseta azul, siempre hubo una relación de mucho cariño, donde todos entendían que si la U no era eliminada ante River, con polémicos cobros, habrían alcanzado la gloria.

En el marcador del Santa Laura la imagen de Miguel Ángel Russo.

El recuerdo de Russo en U de Chile

Fue en el estadio Santa Laura donde Universidad de Chile hizo homenajes por Miguel Ángel Russo, donde el plantel utilizó una cinta negra en sus brazos con el nombre del entrenador.

Algo que fue replicado en las pantallas del estadio, donde se mostró una imagen del técnico argentino, lo que fue acompañado con un minuto de silencio por los 15 mil hinchas que llegaron a Independencia.

Los seguidores azules también se hicieron presentes, quienes respetaron el homenaje, además que cantaron el nombre del entrenador, con un cariño especial para los bullangueros.

