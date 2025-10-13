Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

El homenaje de U de Chile para el fallecido Miguel Ángel Russo en Santa Laura

El cuadro azul aprovechó el inicio del partido ante Palestino para recordar al histórico entrenador que dejó este mundo.

Por Cristián Fajardo C.

Los jugadores de la U llevan una cinta por Miguel Ángel Russo.
Los jugadores de la U llevan una cinta por Miguel Ángel Russo.

Un sentido homenaje realizó Universidad de Chile en el encuentro de esta jornada ante Palestino, por una nueva fecha de la Liga de Primera 2025, en el estadio Santa Laura.

Esto, porque el cuadro bullanguero aprovechó de realizar una pequeña despedida para el fallecido técnico Miguel Ángel Russo, quien falleció la semana pasada en Argentina.

El técnico fue parte importante de la historia de la U, donde los hinchas tienen el grato recuerdo que los llevó a las semifinales de la Copa Libertadores de la temporada 1996.

Pese a que no fue campeón con la camiseta azul, siempre hubo una relación de mucho cariño, donde todos entendían que si la U no era eliminada ante River, con polémicos cobros, habrían alcanzado la gloria.

En el marcador del Santa Laura la imagen de Miguel Ángel Russo.

En el marcador del Santa Laura la imagen de Miguel Ángel Russo.

El emotivo mensaje y anécdota de Gustavo Álvarez en U de Chile por la partida de Miguel Ángel Russo

ver también

El emotivo mensaje y anécdota de Gustavo Álvarez en U de Chile por la partida de Miguel Ángel Russo

El recuerdo de Russo en U de Chile

Fue en el estadio Santa Laura donde Universidad de Chile hizo homenajes por Miguel Ángel Russo, donde el plantel utilizó una cinta negra en sus brazos con el nombre del entrenador.

Publicidad

Algo que fue replicado en las pantallas del estadio, donde se mostró una imagen del técnico argentino, lo que fue acompañado con un minuto de silencio por los 15 mil hinchas que llegaron a Independencia.

Los seguidores azules también se hicieron presentes, quienes respetaron el homenaje, además que cantaron el nombre del entrenador, con un cariño especial para los bullangueros.

Revisa fotografías:

Publicidad
Lee también
Boca confirma quién será el reemplazante del fallecido Miguel Russo
Internacional

Boca confirma quién será el reemplazante del fallecido Miguel Russo

Video: hijo de Russo le anota golazo a Newell's y rompe en llanto
Internacional

Video: hijo de Russo le anota golazo a Newell's y rompe en llanto

Jugó en Chile y se quiebra en vivo por la muerte de Miguel Ángel Russo
Internacional

Jugó en Chile y se quiebra en vivo por la muerte de Miguel Ángel Russo

País africano hace historia y deja al borde del abismo a Camerún
Internacional

País africano hace historia y deja al borde del abismo a Camerún

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo