Conmovedor. Pasaron 10 días desde que el fútbol argentino conoció del fallecimiento del ex jugador y entrenador Miguel Ángel Russo, a sus 69 años. En ese país y hasta en Chile se realizaron homenajes, pero restaba el de su último equipo en vida, Boca Juniors.

La cita era en La Bombonera, donde llegaron más de 55 mil hinchas xeneizes para presenciar el duelo ante Belgrano, donde el chileno Carlos Palacios es titular y su compatriota Williams Alarcón quedó en el banco de suplentes. Un marco ideal.

Si en las afueras del estadio se podían apreciar pasacalles con mensajes para recordar a Russo, dentro del mismo lo que se vivió fue muy fuerte, con los futbolistas de Boca al borde de las lágrimas y momentos que ya se convirtieron en virales.

ver también Tras la muerte de Miguel Russo: Boca confirma quién será el nuevo DT de Palacios y Alarcón

El emotivo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Previo a que los equipos salieran a la cancha, el cuadro argentino presentó un video compilatorio con los mejores momentos de “Miguelo” en la institución, donde ganó un torneo nacional, una Copa de la Liga y la Copa Libertadores 2007.

Tweet placeholder

Luego, a la hora de entregar la formación titular, Boca mencionó como su entrenador a Miguel Ángel Russo, lo que generó la ovación del público en La Bombonera y varios cánticos en memoria del ex DT de Universidad de Chile en 1996.

Publicidad

Publicidad

Con los equipos en la cancha, se vivió otro lacrimógeno instante. Fue en el minuto de silencio, cuando el capitán xeneize Leandro Paredes tomó una camiseta atada a globos con los colores azul y amarillo, los cuales soltó junto con quien fuera su ayudante Claudio Úbeda para que se elevaran al cielo de La Bombonera.

Tweet placeholder

Los tributos xeneizes para el entrenador

Además, Boca Juniors juega su encuentro ante Belgrano con su habitual camiseta azul y oro, con un detalle en la zona del pecho, que es la imagen de Miguel Ángel Russo alzando la Copa Libertadores hace 18 años. El último título internacional de su historia.

Publicidad

Publicidad