El panorama en Colo Colo es muy complicado de cara a la temporada 2026, lo que se refleja en el pobrísimo mercado de fichajes que está realizando Blanco y Negro.

Los albos están haciendo más noticias por la venta de jugadores que con la llegada de nuevas caras, debido al escaso presupuesto con el que cuenta la concesionaria que preside Aníbal Mosa.

Este miércoles se oficializaron las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia, mientras que el directorio de ByN fue incapaz de abrochar un tercer fichaje, tras las llegada gratis de Matías Fernández y Joaquín Sosa.

Nueva fecha para reunión de directorio de Blanco y Negro

La lentitud y burocracia de ByN para realizar fichajes no es nueva y de cara a la temporada 2026 una vez más están muy lentos en dicho apartado.

Como este miércoles no hubo novedades, en Dale Albo contaron que existe un nuevo día clave en Colo Colo, porque sus directores se reunirán este lunes 12 de enero para definir los nuevos fichajes.

“La nueva junta desarrollará durante el lunes 12 de enero, horas antes de que el plantel viaje a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata”, explicó el citado medio.

En el cónclave se van a definir los dos nuevos refuerzos de Colo Colo, que son la llegada de un nuevo defensor central y de un centrodelantero que llegue a reemplazar a Salomón Rodríguez.