Figura de la Roja es protagonista en España: Distintos clubes se pelean su fichaje

El seleccionado chileno es pretendido por distintos clubes de la liga de España para esta temporada.

Por Andrea Petersen

Jugador chileno protagoniza lucha por su fichaje en España.
El mercado de fichajes se encuentra en movimiento y, con ello, se revela que clubes de la Liga de España pusieron sus ojos en una figura de la Selección Chilena que tuvo una destacada participación en el Mundial Sub-20: Willy Chatiliez.

El jugador buscaría moverse en este mercado de transferencias donde no ha podido sumar muchos minutos con el Huesca de España de la Segunda División, donde ha jugado un partido por la liga y tres por la Copa del Rey.

Los clubes de España que buscan a joya chilena

Acorde a lo que revela el medio La Verdad, FC Cartagena, de la Tercera División de España, buscaría con todo concretar el fichaje del jugador chileno.

“La dirección deportiva del Cartagena está apretando bastante, lleva todo el día en contacto con la agencia de representación del chico y tiene el fuerte interés por cerrar la operación en las próximas horas”.

Añadiendo que la dirección deportiva albinegra está “apretando bastante” y buscaría cerrar pronto el fichaje del centrocampista chileno.

Willy Chatiliez podría dejar Huesca en este mercado de fichajes/Photosport

Sin embargo, no sería tan sencillo, ya que el club estaría consiente que son distintos clubes que buscan al chileno, entre ellos el club Unionistas de Salamanca. “Están metidos en la pelea varios equipos filiales dispuestos a apostar por el jugador”.

Añadiendo que, de sumarse a Cartagena, el jugador sub-20 ayudaría a reforzar las bandas que se encuentran en plena renovación tras la salida de Nacho Sánchez, Diego Gómez y la posible cesión de Ander Marín.

La carrera de Willy Chatiliez

El chileno de 20 años comenzó su carrera en CE Europe B el 2022, para luego pasar por Badalona, llegando a Huesca B el 2024 y ascendiendo a Huesca ese mismo año.

A nivel de Selección el jugador fue nominado al Sudamericano Sub-20 y disputó el Mundial Sub-20 en territorio nacional.

