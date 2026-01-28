El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, anticipó este miércoles que la Selección Chilena seguirá sin director técnico hasta después de la Copa del Mundo, en un anuncio que pone fin a meses de rumores.

Milad descartó de plano la posibilidad de un reemplazo inmediato en el corto plazo. El mandamás del fútbol chileno explicó que la federación optará por esperar hasta que concluya el Mundial 2026. Esto para considerar candidatos y tomar una decisión con más alternativas disponibles.

“Después del Mundial se abrirán muchas posibilidades de entrenadores y tendremos un abanico que se adapte”, declaró Milad sobre el futuro de la banca de la Roja, apuntando a que se acaban los contratos y será más fácil negociar.

Sin embargo, esto significará que Chile estará sin director técnico por lo menos siete meses. Los amistosos serán dirigidos por los interinos y Chile está a la espera de algún nombre interesante.

Pablo Milad espera paciente por un DT para la Selección Chilena

El perfil del DT ideal

Milad se decantó por un perfil específico a la hora de pensar en un director técnico para la Selección Chilena. “Que sepa del fútbol chileno, que tenga antecedentes, que haya tenido experiencia. Es muy importante“, agregó, pensando en un perfil cercano al país.

Además, dentro de su ambición por un DT cercano, de igual forma pide cosas para que el fútbol chileno siga creciendo. “Que tenga también el manejo de las nuevas figuras que vienen, que necesitan y que se están fogueando cada día más“, añadió Milad.

Por último, el presidente de la ANFP se mostró contento por la salida de los chilenos al extranjero. “Me alegra que vayan saliendo jugadores al extranjero, eso quiere decir que van a llegar con una experiencia diferente y eso va a subir también el nivel de la selección chilena”, finalizó, pensando en los desafíos que tendrá Chile en las próximas eliminatorias.