Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Veloz ex lateral y campeón azul elige al máximo ídolo en la historia de U de Chile

Manuel Ibarra fue eliminando uno por uno: Caté eligió al máximo ídolo en la historia de Universidad de Chile. El hoy cantante pone play cantando Matador.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Manuel Caté Ibarra elige al máximo ídolo de la U.
© Manuel IbarraManuel Caté Ibarra elige al máximo ídolo de la U.

Universidad de Chile tiene de tanto en tanto la discusión de quién es el máximo ídolo en la historia del club. Los candidatos son varios: Leonel Sánchez, Carlos Campos, Marcelo Salas y Johnny Herrera, entre otros.

Esta vez fue el ex lateral derecho de los azules, campeón el Apertura 2004 y medalla de bronce con la selección chilena en Sydney 2000, Manuel Ibarra, participó de una encuesta eliminatoria en la que dio como ganador a Marcelo Salas como su máximo ídolo en la U.

Consultado por Adictor por el Fútbol, Caté fue uno a uno eligiendo en la eliminatoria: “yo amo a Charles Aránguiz. Sé lo que es Leonel (Sánchez), pero Charles es Charles”, sentenció sobre la primera pareja.

¿Marcelo Salas o Sergio Vargas? “Los adoro a los dos, pero Marcelo ídolo”, continuó sobre el siguiente desafío. prosiguió que “Pepe Rojas es mi amigo, fui su compañero y voy a su despedida. Pero Carlos Campos sabemos que es un histórico y todo lo que logró”.

Campeón con U de Chile debuta en la música: lanza su primera canción al ritmo de ranchera-tropical

ver también

Campeón con U de Chile debuta en la música: lanza su primera canción al ritmo de ranchera-tropical

Matador Salas, el máximo ídolo de la U para Caté

Para cerrar los cuartos de final expuso sobre Leonardo Rodríguez, por sobre Johnny Herrera que el mediocampista “es el mejor extranjero que haya llegado al fútbol chileno”.

En semifinales entre Salas y Rodríguez fue tajante: “siempre Matador”, mientras el otro finalista no tuvo dudas: “Charles”.

Publicidad

Ya en la final de la eliminatoria definió a Marcelo Salas como el máximo ídolo de la U: “me quedo con el Matador porque es un ídolo azul. Todo lo que logró desde las divisiones inferiores y después le abrió la puerta al futbolista nacional en el extranjero“.

Veloz exlateral derecho de U de Chile elogia a Fabián Hormazábal y le saca el techo para 2026

ver también

Veloz exlateral derecho de U de Chile elogia a Fabián Hormazábal y le saca el techo para 2026

Lo tuve de compañero cuando volvió el 2005 a la U desde River. Conocí su jerarquía y compañerismo, todo lo que impregna“, sentenció Caté Ibarra.

Lee también
Campeón con Universidad de Chile hoy se dedica al boxeo y al canto
Chile

Campeón con Universidad de Chile hoy se dedica al boxeo y al canto

Veloz ex jugador de la U lanza su primera canción oficial
U de Chile

Veloz ex jugador de la U lanza su primera canción oficial

Veloz exlateral de la U pone a Hormazábal como pilar sin techo para 2026
U de Chile

Veloz exlateral de la U pone a Hormazábal como pilar sin techo para 2026

Pronósticos Universidad de Chile vs Audax Italiano: el primer partido del Campeonato Nacional 2026
Apuestas

Pronósticos Universidad de Chile vs Audax Italiano: el primer partido del Campeonato Nacional 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo