Universidad de Chile tiene de tanto en tanto la discusión de quién es el máximo ídolo en la historia del club. Los candidatos son varios: Leonel Sánchez, Carlos Campos, Marcelo Salas y Johnny Herrera, entre otros.

Esta vez fue el ex lateral derecho de los azules, campeón el Apertura 2004 y medalla de bronce con la selección chilena en Sydney 2000, Manuel Ibarra, participó de una encuesta eliminatoria en la que dio como ganador a Marcelo Salas como su máximo ídolo en la U.

Consultado por Adictor por el Fútbol, Caté fue uno a uno eligiendo en la eliminatoria: “yo amo a Charles Aránguiz. Sé lo que es Leonel (Sánchez), pero Charles es Charles”, sentenció sobre la primera pareja.

¿Marcelo Salas o Sergio Vargas? “Los adoro a los dos, pero Marcelo ídolo”, continuó sobre el siguiente desafío. prosiguió que “Pepe Rojas es mi amigo, fui su compañero y voy a su despedida. Pero Carlos Campos sabemos que es un histórico y todo lo que logró”.

Matador Salas, el máximo ídolo de la U para Caté

Para cerrar los cuartos de final expuso sobre Leonardo Rodríguez, por sobre Johnny Herrera que el mediocampista “es el mejor extranjero que haya llegado al fútbol chileno”.

En semifinales entre Salas y Rodríguez fue tajante: “siempre Matador”, mientras el otro finalista no tuvo dudas: “Charles”.

Ya en la final de la eliminatoria definió a Marcelo Salas como el máximo ídolo de la U: “me quedo con el Matador porque es un ídolo azul. Todo lo que logró desde las divisiones inferiores y después le abrió la puerta al futbolista nacional en el extranjero“.

“Lo tuve de compañero cuando volvió el 2005 a la U desde River. Conocí su jerarquía y compañerismo, todo lo que impregna“, sentenció Caté Ibarra.