El ex entrenador de Universidad de Chile, Gerardo Pelusso, reconoció que la Copa Libertadores 2010 con los azules sigue siendo una herida dolorosa en su carrera. El uruguayo insiste en que el ganador de esa edición del torneo continental debió coronar al Chuncho.

“Nosotros nos ganamos el afecto y el cariño de la gente por lo que mostró ese equipo, por lo que entregó ese equipo”, dijo Pelusso en conversación con el programa AntúnezSilva en YouTube.

Pelusso agrega que “la sensación que me quedó desde el día que me fui, y hasta el día de hoy la sigo sintiendo, es que si la Copa Libertadores no se para por el Mundial de Sudáfrica, nosotros éramos campeones, de eso no tengo ninguna duda”.

“Al regreso del Mundial dos jugadores ya no vinieron más y hubo que parar por 40 días sin competencia y tuvimos que recomponer el equipo“, complementó.

La U le ganó en el grupo y la llave a Flamengo

Gerardo Pelusso sentenció que “el equipo más importante, el mejor equipo lejos del resto era Flamengo y nosotros le ganamos dos veces. Entonces, si nosotros llegábamos a la final, éramos campeones“.

Esa Universidad de Chile clasificó primera en el Grupo 8 con triunfo ante Caracas (1-0), empate contra la Católica (2-2), victoria frente a Flamengo (2-1), igualdad ante Flamengo (2-2), triunfo contra Caracas (1-3) y empate con la UC (0-0).

En octavos de final dio cuenta de Alianza Lima en la recordad llave con victoria 1-0 y empate 2-2. En cuartos repitió Flamengo (2-3 y 1-2) para llegar a semifinales.

En la ronda de los cuatro mejores, tras el Mundial, los azules empataron 1-1 en México contra las Chivas de Guadalajara y perdieron 0-2 en el Estadio Nacional. En la final Internacional de Porto Alegre se coronó campeón contra los aztecas.

