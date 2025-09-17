Gerardo Pelusso tuvo un recordado paso por Universidad de Chile. Uno de los hitos de su ciclo, fue el regreso de Diego Rivarola al club, el cual recordó con lujo de detalle.

El técnico uruguayo arribó en 2010 al Romántico Viajero, teniendo que preparar al plantel para disputar la Copa Libertadores de ese año. El campeón con Nacional sabía que necesitaba a un delantero probado, para lo cual pensó en un viejo conocido del club.

La vuelta de Diego Rivarola con Gerardo Pelusso

Diego Rivarola había dejado Universidad de Chile en el 2005 y pese a que siempre había manifestado su deseo de regresar, no se había dado. En el 2009 fue goleador del torneo nacional con Santiago Morning, lo cual le terminó por abrir nuevamente la puerta del León. Así lo recordó Gerardo Pelusso.

“Yo lo llamé y tuvimos una reunión antes de que él viniera, porque lo que pasa es que él había hecho un muy buen año y era necesario para el plantel, pero bueno, ahí hay varios entrenadores, y saben de lo que estamos hablando, lo que pasa es que cuando vos traés un peso pesado a un plantel y no le podés dar la seguridad de que va a ser titular absoluto“, indicó Pelusso en ESPN.

“Vamos a dejar las cosas claras de entrada. Nos sentamos y nos dijimos ‘mirá, yo quiero que vos te vengas a la U’. Incluso, me proyecté y le dije ‘mirá, yo creo que vos tenés que terminar en la U, vos sos un ídolo de la U, vos tenés que terminar en la U y tenés que proyectarte para seguir inclusive en la U porque ídolo no es para cualquiera'”, recordó el uruguayo.

Claro que el temor de Gerardo Pelusso era que Diego Rivarola se transformara en un problema en caso de no tener los minutos deseados. Estaba Juan Manuel Olivera y Gabriel Vargas como competencia en ataque, por lo que el ex DT de Paraguay decidió ser directo.

“‘Pero sabés una cosa, yo no te puedo asegurar que vas a ser titular y no quiero mañana si estás en el banco o tenés que salir y me hagas cara fea y me compliques la vida. Vamos a hablar claro’. Diego me la cantó clarita y después cumplió absolutamente todo lo que me prometió“, cerró Pelusso. Rivarola hizo 28 goles en su regreso a la U y se retiró en 2011 ganando la Sudamericana.