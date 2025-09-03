La situación de Universidad de Chile en el partido contra Independiente por la Copa Sudamericana 2025 y los graves hechos de violencia ya es un tema internacional, donde en paneles deportivos de todo Sudamérica se ha conversado.

En Perú siguen de cerca la resolución, teniendo en cuenta de que es Alianza Lima el cuadro que espera el rival en los cuartos de final, por lo mismo han dado tiempo para la disputa entre chilenos y argentino.

Uno que tomó protagonismo fue el ex técnico de Universidad de Chile, Gerardo Pelusso, quien fue invitado al programa “Desmarcado”, donde aseguró que hay cosas que todavía no le cierran.

El entrenador que es recordado por los hinchas azules, deja sobre la mesa los graves problemas de seguridad que hubo en Avellaneda, tanto así que lo compara con un duelo de Racing que se jugó sólo horas antes donde el operativo fue totalmente diferente.

Para Pelusso no es entendible el cambio en la policía de un día para otro. Foto: Javier Vergara/Photosport

Pelusso apunta a la seguridad policial y la compara con otro partido en la misma zona

Gerardo Pelusso fue invitado a conversar en los medios peruanos por la disputa en Conmebol de Universidad de Chile ante Independiente por la Copa Sudamericana, donde tiene una opinión incrédula sobre todo lo que se vivió en Argentina.

“Independiente es el que más responsabilidad tiene porque fue el que organizó, claro después vino lo de la hinchada de Universidad de Chile y todo lo que hizo, pero ponen una hinchada brava encima de la otra”, destacó Pelusso.

En ese sentido, asegura que la seguridad tuvo un gran problema ese día, donde hace una comparación con el partido de Racing vs Peñarol que se jugó un día antes y donde no hubo problemas, donde fue totalmente distinto a lo de Independiente, siendo que es la misma policía.

“¿Cómo van a ubicar a una barra brava por encima de la otra? Hay algo raro. Si me dices en el Gigante de Arroyito pasó una cosa y en el estadio de Independiente otra cosa, te llevo. Porque Rosario tiene su seguridad y Avellaneda otra. Pero un día antes (Racing), la seguridad fue muy distinta en un estadio que está a tres cuadras. ¿Quién maneja eso? Hay cosas que a mí no me cierran, es otro entorno, por algo es tan difícil eliminar las barras que son otros negocios y poderes”, finalizó.

