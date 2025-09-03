Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

La denuncia de Pelusso por lo vivido por U de Chile en Argentina: “Hay cosas que no me cierran”

El ex DT de la U asegura que es muy extraño lo que pasó en Argentina con la policía, donde habla de los negocios de las barras.

Por Cristián Fajardo C.

Pelusso deja claras sus dudas por lo que pasó en Independiente.
Pelusso deja claras sus dudas por lo que pasó en Independiente.

La situación de Universidad de Chile en el partido contra Independiente por la Copa Sudamericana 2025 y los graves hechos de violencia ya es un tema internacional, donde en paneles deportivos de todo Sudamérica se ha conversado.

En Perú siguen de cerca la resolución, teniendo en cuenta de que es Alianza Lima el cuadro que espera el rival en los cuartos de final, por lo mismo han dado tiempo para la disputa entre chilenos y argentino.

Uno que tomó protagonismo fue el ex técnico de Universidad de Chile, Gerardo Pelusso, quien fue invitado al programa “Desmarcado”, donde aseguró que hay cosas que todavía no le cierran.

El entrenador que es recordado por los hinchas azules, deja sobre la mesa los graves problemas de seguridad que hubo en Avellaneda, tanto así que lo compara con un duelo de Racing que se jugó sólo horas antes donde el operativo fue totalmente diferente.

Para Pelusso no es entendible el cambio en la policía de un día para otro. Foto: Javier Vergara/Photosport

Para Pelusso no es entendible el cambio en la policía de un día para otro. Foto: Javier Vergara/Photosport

La decisión de U de Chile ante un fallo contrario en Conmebol por la Copa Sudamericana

ver también

La decisión de U de Chile ante un fallo contrario en Conmebol por la Copa Sudamericana

Pelusso apunta a la seguridad policial y la compara con otro partido en la misma zona

Gerardo Pelusso fue invitado a conversar en los medios peruanos por la disputa en Conmebol de Universidad de Chile ante Independiente por la Copa Sudamericana, donde tiene una opinión incrédula sobre todo lo que se vivió en Argentina.

Publicidad

“Independiente es el que más responsabilidad tiene porque fue el que organizó, claro después vino lo de la hinchada de Universidad de Chile y todo lo que hizo, pero ponen una hinchada brava encima de la otra”, destacó Pelusso.

En ese sentido, asegura que la seguridad tuvo un gran problema ese día, donde hace una comparación con el partido de Racing vs Peñarol que se jugó un día antes y donde no hubo problemas, donde fue totalmente distinto a lo de Independiente, siendo que es la misma policía.

“¿Cómo van a ubicar a una barra brava por encima de la otra? Hay algo raro. Si me dices en el Gigante de Arroyito pasó una cosa y en el estadio de Independiente otra cosa, te llevo. Porque Rosario tiene su seguridad y Avellaneda otra. Pero un día antes (Racing), la seguridad fue muy distinta en un estadio que está a tres cuadras. ¿Quién maneja eso? Hay cosas que a mí no me cierran, es otro entorno, por algo es tan difícil eliminar las barras que son otros negocios y poderes”, finalizó.

Publicidad
Carlos Caszely defiende a U de Chile: “Los argentinos han sido tramposos siempre”

ver también

Carlos Caszely defiende a U de Chile: “Los argentinos han sido tramposos siempre”

Revisa el video:

Tweet placeholder
Lee también
Pelusso reveló qué le impidió a la U ganar la Libertadores 2010
U de Chile

Pelusso reveló qué le impidió a la U ganar la Libertadores 2010

Pelusso reveló la charla que cambió la carrera de Walter Montillo
U de Chile

Pelusso reveló la charla que cambió la carrera de Walter Montillo

Histórico DT de la U asegura que Álvarez entrará en la historia
U de Chile

Histórico DT de la U asegura que Álvarez entrará en la historia

Agente de Salomón Rodríguez saca la voz sobre su futuro en Colo Colo
Colo Colo

Agente de Salomón Rodríguez saca la voz sobre su futuro en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo