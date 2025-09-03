La lucha en los escritorios de Conmebol de Universidad de Chile contra Independiente, por el cancelado partido de revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 sigue dando que hablar.

Ahora fue un ídolo de Colo Colo y el fútbol chileno quien sacó la voz para defender a los azules, teniendo en cuenta la rabia histórica que tiene con el cuadro de Avellaneda.

Así lo enfatizó Carlos Caszely, quien en conversación con el programa “El Rompecabezas” de radio Agricultura, con Pedro Carcuro, le pegó con todo a los argentinos.

“Independiente con la U, esa cuestión estaba programada para joder a los hinchas de universidad de chile. No nos engañemos, los argentinos han sido tramposos siempre“, lanzó con todo.

¿Qué dijo Carlos Caszely contra Independiente?

Carlos Caszely no tuvo problemas en irse con todo encima de Independiente en su lucha con Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, donde apuntó a los argentinos con el fútbol y sus pillerías.

“Cuando digo esto en las cadenas argentinas me cortan, pero cuando muere Julio Grondona salieron unos audios, donde dice ‘tranquilos que con los árbitros no puedo hacer nada, pero los lineman los tengo listo’. Están los audios, no me vengan a decir”, explicó.

Es más, contó otros detalles que llaman a pensar a los hinchas: “Fui amigo de Diego Maradona, no con con Pelé que sólo fuimos conocidos, pero cuando hizo un gol con la mano al lado celebraron, eso es trampa. Cuando el técnico de Independiente dijo hay que ganar como sea…”, finalizó.

Revisa el programa:

