Universidad de Chile dejó con buenas sensaciones la última audiencia en Conmebol, por el cancelado partido de la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 contra Independiente.

El duelo quedó manchado por gravísimos hechos de violencia en Avellaneda, donde ahora todo se define en las oficinas en Paraguay, donde la U se la juega asegurando que al suspender todo estaban clasificando a cuartos de final.

Por lo mismo, hay mucha confianza en la U de que, tras los alegatos, saber que no serán eliminados del torneo internacional, por lo que quedan dos opciones por resolver.

Una es pasar directamente a la ronda de los ocho mejores y la otra es la que busca Independiente, que se jueguen los minutos en cancha neutral: ¿La U aceptará esto?

La dirigencia de la U estuvo en Conmebol para la última audiencia. Foto: ESPN.

¿Qué hará la U si se decide volver a jugar contra Independiente?

Fue en ESPN Chile donde entregaron nuevos detalles a la espera de una resolución final de Conmebol, donde aseguran que desde la U les filtraron que no se piensa en una apelación.

Cada fallo de Conmebol es apelable, pero la confianza de los azules es tan grande, que no se ponen en ese escenario, incluso si de forma extraordinaria se decide volver a jugar.

“Es apelable, pero la U no apelaría una decisión de Conmebol si se juega otra vez o si les dan la clasificación. En la U ya saben que no serán eliminados por lo que sólo quedan dos opciones”, explicaron.

Por lo mismo, esperan una decisión final para este viernes o, a lo más, en los primeros días de la próxima semana para definir los pasos a actuar en la Copa Sudamericana.

