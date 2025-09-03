Universidad de Chile está a la espera de una resolución final de parte de Conmebol, luego de presentarse a la última audiencia en Paraguay por el cancelado partido ante Independiente con gravísimos hechos de violencia.

A la espera de resolver quién pasará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde espera Alianza Lima, en la U saben que han hecho una buena defensa.

Así también lo dio a entender un abogado especialista que Azul Azul contrató especialmente para esta pelea en tribunales con el cuadro argentino, Gerardo Acosta.

En ese sentido, el experto lanzó sus primeras declaraciones: “La carpeta investigativa es confidencial. Vamos a esperar la decisión del tribunal”, destacó radio ADN.

La U espera con mucha ilusión el fallo de la Conmebol en la Copa Sudamericana. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué viene para U de Chile en Conmebol?

Gerardo Acosta es conocido en Paraguay y en la sede de Conmebol, por lo mismo Universidad de Chile fue de inmediato por sus servicios para defenderlos de la arremetida de Independiente.

Por lo mismo, tuvo un papel protagonista en la última audiencia, donde aseguró que “no nos dieron plazo, no queremos que esto se transforme en una bola de nieve”.

En ese sentido, asegura que salieron muy tranquilos desde la sede de la Conmebol, donde deja en claro para los hinchas de la U: “Yo hice mi trabajo, pero ahora hay que esperar la decisión”.

Revisa sus declaraciones: