Universidad de Chile estuvo en la sede de la Conmebol en Paraguay, para la última audiencia por el suspendido partido ante Independiente, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules se presentaron con el presidente Michael Clark a la cabeza, además de los abogados de la concesionaria quienes llevaron adelante una dura defensa para la U, entendiendo que los argentinos pidieron la reprogramación del encuentro.

Por lo mismo, la defensa de la U afinó su postura, algo que fue revelado por el abogado en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, quien entregó detalles en sus redes sociales.

En ese sentido, el experto detalló el pedido del cuadro argentino, además que confirma que la U cerró la opción de volver a jugar, dejando en claro que todos los problemas fueron del cuadro local.

Michael Clark lideró la defensa de U de Chile en Conmebol.

¿Qué pidió U de Chile a Conmebol?

Fue en las redes sociales del abogado Marcelo Bee Sellares donde detalló información clave en la audiencia de Universidad de Chile contra Independiente, que se desarrolló en Conmebol.

La U en su defensa explicó que no puede existir una medida de volver a jugar los minutos restantes, además que apunto el informe arbitral del encuentro que no detalló lo sucedido.

“Universidad de Chile denunció omisiones en el informe arbitral, reclamó que se convalide el resultado al momento de la suspensión y que no haya reprogramación“, explicó.

Revisa los detalles:

