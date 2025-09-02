Universidad de Chile está alerta por la situación que vive esta jornada en la Conmebol, en la que se define una definición por el cancelado partido ante Independiente en la Copa Sudamericana 2025.

Toda la dirigencia de Azul Azul en Paraguay, liderados por el presidente Michael Clark, esperan que se tome una medida que les permita seguir a los cuartos de final del torneo internacional.

Pero ya hay un fuerte castigo internacional para la U y sus hinchas que se ha dado a conocer esta jornada, que tiene una fecha de finalización hasta la temporada 2027 y compromete cualquier tipo de partido oficial u amistoso.

Así lo dieron a conocer en Argentina, pues la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) prohibió al público de Universidad de Chile en toda la provincia de Buenos Aires, lo que impacta a los azules.

Los hinchas de la U no podrán estar ni en amisotosos con su equipo en Argentina. Foto: Fotobaires/Photosport

¿Cuál es el primer castigo para U de Chile?

Desde el país trasandino confirman el primer castigo para Universidad de Chile, luego de los gravísimos incidentes en el duelo ante Independiente por la Copa Sudamericana, con escenas que dieron la vuelta al mundo.

“Los hinchas de Universidad de Chile en toda la provincia de Buenos Aires no podrán concurrir a ningún espectáculo deportivo, amistoso u oficial, hasta 2027″, contaron en TyC Sports.

En ese sentido, además, detallan que hubo una “prohibición a 41 hinchas de Independiente por tiempo indeterminado no podrán concurrir al Libertadores de América”.

