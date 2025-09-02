Universidad de Chile está en Conmebol donde esta jornada tendrá los alegatos por el cancelado partido contra Independiente, que fue cancelado en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Desde Paraguay se ha conocido la última carta que se jugará el cuadro argentino para poder seguir adelante con el partido, teniendo en cuenta que asumen su culpa en la mala organización.

Algo que saben desde Azul Azul, donde llegaron a la reunión con Michael Clark a la cabeza, además de los abogados José Ramón Correa y Gerardo Acosta, especialista en la materia.

Por lo mismo, la U arribó a la sede de Conmebol con una postura clara, donde ya sabían de la última jugada de Independiente, quienes lucharán por volver a jugar aunque sea en cancha neutral.

ver también Independiente juega su última carta desesperada para eliminar a U de Chile de la Copa Sudamericana

¿Qué busca U de Chile en Conmebol?

Fue el abogado especialista, que fue contratado especialmente por Universidad de Chile para esta situación en Conmebol, quien contó los detalles de la defensa azul con la jugada de Independiente.

Publicidad

Publicidad

“Lo que vamos a pedir es que se declare suspendido de manera definitiva el partido y que se consolide el resultado del partido en el momento en que fue suspendido”, dejó en claro hace algunos días en La Tercera.

En ese sentido, deja en claro la opción a la que se aferra Independiente, pero con todos los hechos que sucedieron y lo que pasó días después, la U está en su lugar para pedir la clasificación.

“Técnicamente, la cancelación del partido implica la posibilidad de reanudación. Nosotros vamos a pedir la suspensión definitiva”, remató.

Publicidad