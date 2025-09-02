A pesar de haber sido el club organizador, Independiente de Avellaneda insiste en sus argumentos para quedarse con la llave ante U de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los azules ganaban la serie por 2-1 en el marcador global cuando el partido se canceló por incidentes.

Este martes 2 de septiembre, la Conmebol tenía pactado escuchar la última parte de los alegatos del Rojo. Por supuesto que la dirigencia encabezada por el inhumano Néstor Grindetti se desplazó a Paraguay para participar de esa audiencia presencialmente.

Grindetti viajó a Asunción acompañado de dos dirigentes más y el abogado de la institución. Y ya comienza a filtrarse cuál fue la última desesperada carta que el Rey de Copas jugó en las oficinas del ente rector del fútbol sudamericano. Algo de eso contó Marcelo Bee Sellares.

Kevin Lomónaco observa junto a Gustavo Álvarez los incidentes en las tribunas. (Javier Vergara/Photosport).

El abogado, experto en derecho deportivo, utilizó su cuenta de X para dar algunos detalles de lo expuesto por Independiente. “Busca reprogramar el partido cancelado vs. U de Chile y evitar la sanción deportiva”, expuso Bee Sellares, quien también se reconoce como especialista en el plano administrativo.

Agregó que “Independiente alega que los disturbios no son imputables a su hinchada, ni culpa de la organización”, pues correspondieron a hechos de fuerza mayor. La escuadra trasandina, una de las más grandes del fútbol argentino, también propuso una solución.

Independiente plantea una fórmula para resolver la llave ante U de Chile

Por cierto que, además de intentar evadir sus culpas, Independiente dejó sobre la mesa una propuesta para dirimir al clasificado a los cuartos de final, donde espera Alianza Lima de Perú. El cuadro adiestrado por Néstor Raúl Gorosito ha manifestado en más de una ocasión que pretende avanzar de ronda sin jugar.

Independiente todavía lucha por no perder la llave ante U de Chile. (Fotobaires/Photosport)

Según Marcelo Bee Sellares, Independiente “solicita jugar en cancha neutral para evitar la derrota administrativa”. Una cuestión que será resuelta sobre el final de esta semana, aparentemente entre jueves y viernes. Los argumentos de cada club se entregaron por separado.

Mientras se define eso, el plantel adiestrado por Gustavo Álvarez debe reponerse del duro golpe tras caer ante Colo Colo en el Superclásico 198. Y por delante tiene otro duelo ante los albos. Esta vez para definir al campeón de la Supercopa en el fútbol chileno. El tiempo dirá cómo resulta todo para el Romántico Viajero…