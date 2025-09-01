Avanza el tiempo y cada vez queda menos para que Conmebol entregue las sanciones oficiales a Universidad de Chile e Independiente por los lamentables hechos ocurridos en Avellaneda el pasado 20 de agosto.

Lo cierto es que no solo en Chile o en Argentina está el interés por saber qué pasará finalmente, también se suma Perú, país involucrado indirectamente, ya que su representante, Alianza Lima, espera rival por los cuartos de final.

Días atrás se dijo que Alianza buscaría la eliminación de ambos clubes del certamen, medida desmentida por la propia institución, pero que ahora logra asidero por una polémica frase dicha por uno de sus jugadores, el defensor Josué Estrada.

Alianza Lima quiere la eliminación de la U e Independiente:

El jugador que llegó al conjunto blanquiazul esta temporada conversó en exclusiva con el periodista José Varela en Perú y le reconoció el deseo de avanzar a semifinales de manera directa sin jugar, ya sea ante la Universidad de Chile o Independiente.

“Yo quisiera que vayamos a semifinales de todas maneras” señaló en un principio, para posteriormente aclarar: “No por no querer jugar, sino simplemente porque creo que, si dan el fallo hacia uno, estarían favoreciendo al otro” justificó sin reparos el jugador peruano de 30 años.

Estrada, posteriormente reconoció que desde el primer minuto él junto a sus compañeros de equipo tuvieron el deseo de una resolución rápida, señalando que: “En el momento estábamos jodidos y diciendo que hay que pasar a semifinales de una vez”, agregando que están en desacuerdo con la opción de que se jueguen los minutos que faltan, ya que esto generaría un duro antecedente que haría que “cualquier otro equipo va a querer hacer lo mismo o buscar pelea para que se suspenda el partido y jugarlo en otro sitio”.

Finalmente, Josué Estrada cerró su análisis aclarando que finalmente la decisión no es de ellos y es la Conmebol la que deberá decidir el destino de la llave de cuartos de final.

“No está en nuestras manos, ni en las posibilidades de nosotros decidir. Esperemos a ver qué pasa (…) la decisión la tiene la CONMEBOL, ellos se encargan de eso y espero que tengan la mejor decisión” cerró.

