Universidad de Chile viaja a Paraguay con artillería pesada para buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde Conmebol debe decidir qué pasará con el cancelado partido ante Independiente.

Por lo mismo, la dirigencia emprendió el vuelo hasta Luque, donde se verá el proceso contra los argentinos, aunque hay uno que sacó metralleta antes de subirse al avión,

Una vez más el abogado José Ramón Correa fue punzante en contra del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien apuntó a la dirigencia de la U por esconder a los delincuentes.

En ese sentido, el también director de Azul Azul, le mandó una clara respuesta que deja sobre la mesa que la U va con artillería pesada hasta Paraguay y quieren responder todo.

¿Qué dijeron de la U al presidente de Independiente?

Fue en el aeropuerto de Santiago donde José Ramón Correa, director y abogado de Azul Azul, respondió con firmeza a las palabras de Néstor Grindetti, en medio de la pugna contra Independiente por la Copa Sudamericana, donde aseguró que escondieron a los que empezaron hechos de violencia.

“Sólo en la mente de Grindetti puede haber algo tan delirante como eso. Sorprende que los dirigentes seamos los responsables cuando el presidente del club lo tenían secuestrado en un palco para que no lo mataran, donde la seguridad era un candado, que no da ni para candado de maleta que llevo acá en el viaje. Lo que diga Grindetti a estas alturas ya da lo mismo, afortunadamente es el momento de la justicia”, comentó Correa.

En ese sentido, asegura que el tema es tan claro, que, una vez más, revela que Independiente jamás llamó para saber de la seguridad de los dirigentes y menos de los hinchas heridos en Avellaneda.

“No se han comunicado desde el día que ocurrieron los hechos, yo no espero que Grindetti nos llame para solidarizar. Yo habría esperado que cuando había hinchas de la U que se debatían entre la vida y la muerte hubiera, al menos, recomendar qué hospital era el más cercano para que se pudieran tratar”, remató.

