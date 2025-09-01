Conmebol prepara el fallo para Independiente y Universidad de Chile luego de los incidentes que se vivieron en Avellaneda. Los descargos ya los hicieron ambos clubes y ahora se viven los últimos descargos, con audiencias en vivo.

Se espera que, como máximo, este viernes pueda estar el dictamen final por parte del Tribunal Disciplinario del ente que rige el fútbol sudamericano en Paraguay.

Como los argentinos eran locales y responsables de la seguridad, todo indica que el elenco de Gustavo Álvarez pasará a cuartos de final para jugar ante Alianza Lima.

Las audiencias en Conmebol de Independiente y la U

El sitio partidario Infierno Rojo manifestó que “Independiente se enfrenta a una semana crucial, con dos frentes de batalla abiertos que definirán su futuro inmediato”.

Independiente y la U esperan por el fallo de Conmebol

“En primer lugar, la situación que mantiene en vilo al club de Avellaneda es la investigación de la Conmebol tras los incidentes ocurridos en el partido de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile. Si bien ambas instituciones ya presentaron sus descargos, ahora la dirigencia de Independiente viajará a Luque, Paraguay, para participar de la primera audiencia oficial”.

Indican además que “el presidente Néstor Grindetti, el vicepresidente Carlos Montaña, el secretario general Daniel Seoane y el abogado del club Maximiliano Walker serán los encargados de defender los intereses de la institución”.

Esa reunión será en Luque este martes. “La audiencia se llevará a cabo mañana martes a las 15 horas. Luego de eso, se espera que en los próximos días se conozca el fallo definitivo de la Conmebol, que si bien se podrá apelar, será una sentencia clave para el futuro del club”, cierran.

Por el lado de Universidad de Chile, Michael Clark comandará la comitiva que viajará a Paraguay. Estará el abogado José Ramón Correa acompañándolo.

También estará representando al elenco chileno el abogado guaraní Gerardo Acosta, contratado especialmente para defender los intereses de U de Chile en esta oportunidad.