El Superclásico 198 de este domingo terminó no exento de polémicas. La expulsión del defensor azul, Franco Calderón, a los 31 minutos del partido generó un debate intenso en la parcialidad azul, esto a pesar de que la imagen de la jugada es dura, no son pocos los que cuestionan la decisión del árbitro Cristián Garay.

El primero en criticar la medida fue Johnny Herrera, pero ahora se sumó otro ex campeón de la Copa Sudamericana con la Universidad de Chile en 2011, el ex defensor Marcos González. En conversación con RedGol, González lamentó la caída de la U y se refirió al arbitraje en el fútbol chileno.

González lamenta la derrota de la U en el Superclásico:

El ex defensor de la Universidad de Chile apuntó a la expulsión de Calderón como la principal causa de la derrota. “(Se perdió) porque quedamos con uno menos y se hizo supercomplicado después, con uno menos un clásico es difícil” añadió.

Al respecto, el ex seleccionado nacional cuestionó la actuación de Cristián Garay, sugiriendo que pudo haber utilizado la tecnología para tomar una mejor decisión:

“Lamentablemente, termina perdiendo la U, pero hay decisiones arbitrales. ¿Qué pasó? ¿Por qué reaccionó así? Si al final podría haberse esperado un poco más y revisar el VAR. Entonces, son cosas que a veces van condicionando los partidos y te da a pensar mal” , señaló.

Pese a la derrota, el ex Flamengo y UC se mostró satisfecho con el rendimiento de los azules. Indicó que, a pesar de la desventaja numérica, el desgaste físico y la posesión de balón de Colo Colo, “aun así, la U generó alguna que otra ocasión y por ahí, un empate a uno no hubiese sido nada raro”.

Para cerrar su análisis, Marcos González deslizó una dura crítica al fútbol chileno, señalando: “Como digo, son cosas que en este tipo de partidos te dan a pensar que el fútbol chileno no cambia, sigue siempre igual con las mismas rarezas que vemos durante años”.

La expulsión de Franco Calderón ha sido criticada por partidarios azules. (Foto: Andres Pina/Photosport)

Marcos González aún confía en el título de la U

Cambiando de tema, el ex defensa manifestó que no da por perdida la lucha por el campeonato, a pesar de la notoria ventaja que hoy tiene Coquimbo Unido, 15 sobre la U (3°) y 14 sobre Palestino (2°).

“El título está ahí todavía, son puntos que hay que pelear. Yo creo que mientras haya una posibilidad matemática, se debe pelear por el título, creo que Álvarez lo va a hacer”, cerró.

