El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se vio marcado por la expulsión de Franco Calderón, quien a la media hora se debió ir a las duchas por una tijera por detrás a Vicente Pizarro.

Casi todo el mundo coincidió en que estaba bien la sanción del jueza Cristián Garay. Es que Johnny Herrera, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT, discutió la decisión arbitral.

“Siempre pasa algo. Si era amarilla no pasaba nada. Jugar 70 minutos con uno menos es dar mucha ventaja, eso marca el trámite del partido”, señaló iniciado el programa.

Al repetir la jugada, todos sus compañeros le hicieron ver lo errado que estaba al señalar, de manera poco objetiva por su fanatismo, que era una jugada para amonestación.

“Se equivoca Calderón al manejar este contrataque. Es indiscutible (la roja)”, indicó Manuel De Tezanos, el conductor del espacio, mientras Marcelo Vega expresaba “nooo” al ver la chuleta.

La patada de Calderón a Pizarro era amarilla para Johnny Herrera

Publicidad

Publicidad

En buen chileno, “roja y cárcel”

Marcelo Ramírez también señaló que estaba bien la tarjeta roja. “Va demasiado fuerte. Innecesaria, había gente atrás, todo el equipo“, dijo.

Vega explica que “es porque pierde la pelota ahí. El defensa tiende a hacer eso, es inconsciente, como pierdes el balón tienes que retroceder. Para que no te pillen arriba, cortas. Fue muy fuerte”.

De Tezanos volvió a intervenir, al señalar que en la primera imagen es cuando queda clara que la determinación de Garay es correcta. “En cámara normal sobre todo se ve. No hay mucho que decir”, sostuvo.

Publicidad

Publicidad

Johnny Herrera seguía sin convencerse de lo evidente. “Para mí era amarilla por cómo se estaba jugando y no pasaba nada”, manifestó nuevamente ante los cual De Tezanos debe aterrizarlo otra vez: “Lo que pasa es que no era necesario, carga por detrás”.

ver también Sufre Colo Colo: La U buscará las “penas del infierno” para Javier Correa tras insultos a Michael Clark

Herrera admite que “es un absoluto error”, aunque como mono porfiado volvió a pararse para defender su teoría, por tercera vez: “Si era amarilla no pasaba nada, insisto, seguía el partido”.

Ante tanta insistencia, De Tezanos terminó zanjando la discusión con un modismo que se usa mucho en el fútbol cuando hay una falta muy fuerte. “No sé, ah. Roja y cárcel”, sentenció.

Publicidad