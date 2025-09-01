Sufre Colo Colo: La U buscará las “penas del infierno” para Javier Correa tras insultos a Michael Clark

Un Superclásico polémico se jugó este domingo en el estadio Monumental, donde Colo Colo cortó la mala racha y le ganó a Universidad de Chile por 1-0.

El solitario gol del partido lo hizo Vicente Pizarro y tras el encuentro se produjo un confuso incidente que tuvo como protagonista a Javier Correa, quien se vio involucrado en una discusión con un supuesto hincha de la U.

El argentino, tras la confusa situación con el seguidor, le gritó al presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien se encontraba en el sector. Todo fue a vista y paciencia de testigos.

“Hijo de pu…, controlá a tus hinchas que después le pegan y andan llorando, hijo de pu…“, le dijo Correa a Clark.

La U buscará que le caigan las penas infernales a Javier Correa

La tensa situación generó la rabia del dirigente de Azul Azul, quien escuchó los insultos de Correa y tuvo un cruce de palabras con el delantero, porque incluso le preguntó si sus palabras eran dirigidas a él, ante lo cual el atacante respondió de la peor forma con un “a vos te estoy hablando, hijo de p…”.

Para los dirigentes de Universidad de Chile la situación es grave y quieren que Correa sea castigado, por ende piensan llevar el caso al Tribunal de Disciplina de la ANFP, según dio a conocer As.

Javier Correa tras el Superclásico. Foto: Javier Vergara/Photosport

“Ante tal situación, y de acuerdo con información recabada por este medio, Azul Azul planea acusar a Javier Correa en el Tribunal de Disciplina de la ANFP para que reciba alguna sanción“, señalaron.

Colo Colo le volvió a ganar a la U en el estadio Monumental, pero el partido no terminó en calma.