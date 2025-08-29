Cuando solo faltan unos días para el duelo entre Brasil y Chile, los pentacampeones del mundo sumaron su tercera baja. Carlo Ancelotti tuvo que llamar a jugadores de emergencia.

La Roja intenta terminar con la mayor dignidad las Eliminatorias. Los ahora dirigidos por Nicolás Córdova no tienen ninguna posibilidad de ir a la siguiente Copa del Mundo, por lo que solo intentan obtener buenos resultados por el orgullo deportivo.

La tercera baja de Brasil

Los últimos días han sido complejos para Carlo Ancelotti. Tras publicar su nómina para la última fecha doble de las Eliminatorias, se le han caído tres jugadores: Joelinton (Newcastle), Alex Sandro (Flamengo) y el último en marginarse fue Vanderson (Mónaco), por lo cual el italiano tuvo que ponerse a trabajar.

El cinco veces campeón de la UEFA Champions League decidió llamar de emergencia a Jean Lucas (Bahía) en lugar de Joelinton, mientras que también sumó a Vitinho (Botafogo) en el puesto de Vanderson. Por ahora, Alex Sandro no tiene reemplazo.

ver también ¿Afecta a Chile? La resolución de un caso de doping de Bolivia que impacta en el regreso de las Eliminatorias

Brasil enfrentará a Chile en el Estadio Maracaná el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas, donde La Roja intentará dar la sorpresa y amargarle la fiesta a los anfitriones de la fiesta. La selección nacional jamás ha podido celebrar como forastero ante la Canarinha.

La Roja llegará a estos encuentros ya sin Ricardo Gareca y con Nicolás Córdova como entrenador interino. El ex jugador del Parma ha intentado darle una nueva cara a Chile, para lo cual realizó una renovada nómina en la cual no hay ningún jugador mayor a 31 años.

Publicidad

Publicidad

Brasil quiere ganar ante La Roja en el Maracaná. Imagen: Getty

La idea de Córdova estará a prueba ante una de las mejores selecciones del mundo y ante un viejo zorro, como Carlo Ancelotti. Chile no tiene mucho que perder, ante un seleccionado que debe ser candidato al título en la siguiente Copa del Mundo de Norteamérica en 2026.