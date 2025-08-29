Es tendencia:
¿Afecta a Chile? La resolución de un caso de doping de Bolivia que impacta en el regreso de las Eliminatorias

Justo a días del cierre de las Clasificatorias Sudamericanas se dio a conocer la situación del volante ofensivo Ramiro Vaca.

Por Carlos Silva Rojas

A esta altura a nosotros nos importa bien poco, pero regresan las Eliminatorias Sudamericanas, porque se jugarán las últimas dos fechas del camino al Mundial de 2026 entre el jueves 4 y el martes 9 de septiembre.

La selección chilena está totalmente fuera de todo, ni siquiera tiene chances de acceder al repechaje, y cerrará su participación en su visita a Brasil y contra Uruguay en el Nacional.

En los últimos meses los fanáticos de la Roja se ilusionaron con una supuesta ayuda por secretaría, debido a un escándalo de doping en Bolivia, sin embargo, los castigos por esa situación son individuales y no corresponde resta de puntos.

Ramiro Vaca es inocente en caso de doping

Bolivia está peleando con Venezuela un cupo en el repechaje, los separa un punto de diferencia y el cuadro verde recibió una buena noticia antes del cierre de las Eliminatorias.

El volante ofensivo boliviano Ramiro Vaca estaba suspendido por doping, incluso se acusó que dio positivo en partidos clasificatorios ante Uruguay, Colombia y Chile, no obstante, su caso se resolvió de buena forma.

Ramiro Vaca es inocente en caso de doping. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El programa radial boliviano Deporte Total dio a conocer que Vaca es inocente en el caso, debido a que las pruebas de laboratorio demostraron que hubo una contaminación no voluntaria, por lo que no recibirá ningún castigo y pedirán que le levanten la suspensión para poder jugar.

Bolivia cierra el proceso eliminatorio en su visita a Colombia y luego recibe a Brasil. Venezuela, en tanto, jugará ante Argentina como forastero y cierra ante Colombia en casa.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

