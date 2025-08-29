La selección chilena vive uno de los momentos más oscuros de su historia. Quedó fuera del Mundial del 2026 dos fechas antes de que terminen las eliminatorias, siendo que hay seis cupos y medios para clasificar.

Por eso Carlos Caszely tiene claro que se necesita un giro radical. “El barco está hundido, ya estamos fuera del Mundial”, sostuvo en el programa Máximas, de TNT Sports.

Se pone contento que los cimientos de la nueva Roja los ponga Nicolás Córdova, que estará dirigiendo ante Brasil y Uruguay. “Estos dos partidos los va a tomar Córdova y si le va bien, lo podrían dejar”, señaló.

Caszely no quiere más argentinos en la Roja

Carlos Caszely asegura que la Roja no necesita más técnicos argentinos. Eso a pesar de que Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi estuvieron a cargo en la mejor época del seleccionado nacional.

El Fantasma Figuera dirige a Nicaragua actualmente

“Ya basta del verso de los argentinos. En Chile hay buenos técnicos y hay materia prima. Hay jugadores buenos para la pelota, pero les falta jugar al fútbol”, se sinceró el Chino.

Por lo mismo es que postula a un entrenador que no estaba en el radar de los hinchas. “Yo creo que hay uno que odia todo el mundo, pero lo haría bien por su personalidad, que es el Fantasma Figueroa“, indicó.

Manifiesta que “lo odian porque es directo y en este país eso es complicado. Pero el tipo pondría las reglas claras, le encantan las cosas claras, y podría ser una buena alternativa”.

Figueroa es actualmente el estratega de Nicaragua, elenco con el que ha competido de buena forma en la Concacaf a pesar de ser un país con poca historia futbolística.

