Jaime García tiene una razón para ser feliz con un jugador de Huachipato y proviene desde la Roja. El director técnico de la selección chilena para el final de las Eliminatorias 2026 puso fichas por varios talentos jóvenes. Incluido este jugador acerero.

Un futbolista de toda la banda derecha, aunque su origen como jugador lo tuvo como defensor central. Algo difícil de imaginar al ver a Maximiliano Gutiérrez y sus grandes zancadas en la banda. Por su temporada 2025, Nicolás Córdova puso a este futbolista de 21 años.

“Maximiliano es joven, tiene ganas. Quiere comerse el mundo y eso es vital para mí en los jóvenes. Cuando deje de entrenar como un niño ya es difícil. Es lo que les digo: cuando un jugador deja de entrenarse y siente que lo ha ganado todo con 23-24 años, algo pasa”, fue el toque de alerta que dejó el DT del Huachi.

Maximiliano Gutiérrez celebra con Huachipato. (Eduardo Fortes/Photosport).

García agregó que “eso le he dicho, que no pierda su niñez. Que no pierda su forma, sus ganas. Le doy consejos y él los toma. Quiere recepcionar todos los mensajes de ayuda. Un chico así tiene que seguir aprendiendo y buscando bien su lugar”.

Maxi Gutiérrez suma cinco goles y dos asistencias entre Liga de Primera y la Copa Chile 2025. En total, 24 partidos disputados hasta el momento. Un rendimiento que cautivó a Córdova y que lo tuvo como posible refuerzo de Colo Colo en el mercado de pases.

Jaime García queda chocho por la citación de Maxi Gutiérrez a la Roja

Jaime García sabe que Maxi Gutiérrez tiene mucho terreno por caminar en su trayectoria, pero también cree que este paso por la Roja le servirá mucho. También piensa que su salida de Huachipato es inminente. “En algún momento va a salir y él lo entenderá”, dijo el popular DT nacido en Cartagena.

“Tiene todas las capacidades por su velocidad, forma física, lo que recorre y lo que impregna a sus compañeros. Todos estamos contentos con su nominación. Hay que tirar de estos chicos, no que se demoren hasta los 23 años en jugar”, fue la declaración de principios de García.

Maxi Gutiérrez ante Esteban Pavez en un duelo entre Huachipato ante Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Algo que ya ha hecho en el Huachi, donde hizo debutar a un jugador de 15 años, una muestra gráfica de la confianza que le tiene García a las nuevas generaciones. Y ahora celebra que Maxi Gutiérrez, hermano de Joaquín, tenga la chance de representar a Chile en el nivel adulto.