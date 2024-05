Con el desenlace de la fase grupal de Copa Libertadores y la primera patita del Campeonato Nacional encima, Colo Colo cierra con el mes de mayo un primer semestre lleno desafíos.

Y va por más, ya que, si es que logra clasificar a octavos de final a nivel internacional y meterse en la pelea por la parte alta del fútbol chileno, la segunda parte de la temporada asoma llena de nuevas metas.

Un escenario al que, además, hay que sumarle el inicio de la Copa Chile, por lo que serían tres frentes donde buscaría ser protagonista. Y para eso, necesita piernas extra, por eso, aprovecharía el mercado de invierno para reforzarse.

Así, como ya es costumbre, se abre la temporada de humo en el Monumental, aunque nos soplan que un nombre que suena fuerte sería Maximiliano Gutiérrez.

¿Quién es Maximiliano Gutiérrez?

Maximiliano José Gutiérrez Jara es un lateral derecho chileno de 20 años que actualmente milita en Huachipato.

Formado profesionalmente en los Acereros, Maxi ostenta el logro de ser el jugador más joven en debutar en el club la temporada 2022, cuando con 18 años y cinco meses, se estrenó en un partido ante Palestino el 5 de noviembre.

Su nombre empezaría a sonar con más fuerza tras consolidarse en el equipo Sub 20 de los de la Usina, con quienes se coronó campeón del Torneo de Proyección 2022 y tuvo su primera experiencia internacional en la Copa Libertadores de la categoría del año pasado. Un lindo recuerdo para el joven talento nacional, ya que, a pesar de no avanzar, quedarán grabados sus dos goles en el histórico empate frente a Palmeiras.

Este 2024 se ha convertido en la revelación del conjunto de Talcahuano. De paso, ganándole la pulseada a su hermano y compañero Joaquín. En el torneo local suma 10 apariciones (nueve como titular) con un gol y una asistencia y sin tarjetas recibidas.

En la presente edición de la Copa Libertadores, en tanto, ha jugado tres partidos (uno desde el arranque) y no suma anotaciones, pases gol ni cartulinas.

Además, Gutiérrez ha sido convocado a la selección chilena en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.