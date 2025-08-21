Charles Aránguiz le da una lección al presidente de Independiente tras barbarie: “Lo deportivo…”

Una vez más el fútbol sudamericano está en la mira del mundo, porque en la revancha entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana se produjeron violentos incidentes.

El partido tuvo que ser cancelado en el arranque del segundo tiempo, cuando empataban 1-1, debido a los problemas entre los barristas de ambos clubes en las tribunas.

Tras la suspensión del encuentro vino lo peor, porque hubo enfrentamientos entre los seguidores argentinos y chilenos, entregando imágenes dantescas, que están dando la vuelta al mundo.

Charles Aránguiz y el potente mensaje del plantel de la U tras el bochorno

Tras los fuertes sucesos habló el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien dejó en claro que buscarán ante la Conmebol ganar la serie y clasificar a cuartos de final.

En contrapartida, el capitán de Universidad de Chile, Charles Aránguiz, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde dejó en claro que lo deportivo pasa a segundo plano.

“Como plantel de Universidad de Chile expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente”, dijo en primera instancia.

“Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan pronto volver a sus hogares”, agregó.

“Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hnchas es lo primero“, cerró Charles Aránguiz.

