Era un secreto a voces, pero ya es oficial: Lucas Romero es el segundo refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026 y se suma a Eduardo Vargas entre las altas azules para el plantel que ya dirige Francisco Meneghini.

Si bien la U aún no hace el anuncio, el ahora ex equipo de Romero, el Recoleta Football Club, o Club Deportivo Recoleta, de Asunción, Paraguay, anunció la salida del mediocampista defensivo, confirmando el acuerdo con Universidad de Chile.

“Lucas Romero fue transferido al Club Universidad de Chile a préstamo por un año. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío. ¡Vamos por más, Lucas!”, informó el cuadro paraguayo en sus redes sociales.

Cabe recordar que en las últimas horas la esposa del jugador, Dahi Zárate, había compartido una fotografía en Instagram con el futbolista listo para volar hacia Chile. Ahora el Recoleta ratifica oficialmente el arribo de Romero a la U.

Jugador de selección a la U

De esta manera, el mediocampista albirrojo de 23 años se sumará al mediocampo de los azules, mientras la U aún trabaja para sentenciar los fichajes de los delanteros Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, ambos con negociaciones muy avanzadas.

Con 1,89 metros de altura, Romero registra breve participación con la selección paraguaya este pasado 2025. Fue nominado para los amistosos ante Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y México, ingresando sólo ante los aztecas en los descuentos.

Además fue suplente por Eliminatorias Sudamericanas en el triunfo 1-0 ante Perú, todos con Gustavo Alfaro como entrenador de La Albirroja.

Lucas Romero comenzó su carrera en el Tacuary Paraguayo en 2024, para vestir la camiseta de Deportivo Recoleta el año pasado. Este viernes es oficialmente nuevo jugador de Universidad de Chile.

