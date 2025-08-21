Otra triste noche de torneo internacional en Sudamérica. En Avellaneda se produjeron lamentables incidentes en la revancha entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Los hechos fueron escalando en el estadio Libertadores de América, lo que obligó a cancelar el encuentro entre argentinos y chilenos por la revancha de los octavos de final del torneo continental.

En la prensa argentina hicieron un detallado informe de lo ocurrido en Buenos Aires, y en TyC Sports utilizaron una fuerte palabra para resumir lo sucedido: “barbarie”.

Prensa argentina explica el escándalo en Avellaneda entre Independiente y la U

La edición digital del canal argentino tituló su crónica con una fuerte definición de lo ocurrido: “seis respuestas para entender la barbarie en Independiente vs. Universidad de Chile”.

La crónica dice que todo partió por lanzamiento de proyectiles: “desde arriba, incluso antes de empezar el partido, desde la tribuna Pavoni alta los hinchas de la U comenzaron a agredir a los del Rojo que estaban en la bandeja inferior, totalmente desprotegidos. Algunas versiones indican que, incluso, llegaron a ‘pescar’ y robarse una bandera”.

Luego, explicaron que la seguridad permitió que los enfrentamientos se produjeran: “el partido 1-1, 2-1 en la serie para la U, se frenó a los 2′ del segundo tiempo. Y la voz del estadio empezó a pedir el desalojo de los chilenos para poder continuar. Pero el escándalo siguió, y la barra de Independiente cruzó a buscarlos. La seguridad, siga siga“.

Parte de los incidentes en Buenos Aires. Foto: Fotobaires/Photosport

Por último, culpan al accionar policial: “los efectivos de la Provincia, más de 650 en el operativo, no ingresaron a la tribuna de la U a cortar los incidentes de cuajo (los 150 de la seguridad privada tampoco) ni pararon a los de Independiente que fueron a buscar justicia por mano propia“.

Una vez más un partido de fútbol en Sudamérica termina con una barbarie.