¿Quién gana la serie? El comunicado oficial de la Conmebol tras el escándalo de Independiente con la U

Un nuevo bochorno se tomó el fútbol sudamericano, porque el partido de Independiente y Universidad de Chile fue cancelado por una serie de incidentes en la serie por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El duelo por la revancha entre argentinos y chileno se detuvo cuando se iniciaba el segundo tiempo, con el marcador 1-1, tras graves problemas en las tribunas.

El lío se generó cuando hinchas de la U y del Rojo se empezaron a lanzar proyectiles, situación que fue escalando y obligó a cancelar el encuentro.

El comunicado oficial de la Conmebol tras el bochorno en Avellaneda

El partido fue “cancelado”, misma decisión que ocurrió en los incidentes entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Sudamericana, hecho que explicó la Conmebol en un comunicado.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, publicó el ente, culpando al club local.

“Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones“, explicó.

Jugadores de Independiente y la U pidiendo calma. Foto: Javier Vergara/Photosport

“Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, cerró el texto.

Ahora la Conmebol debe determinar qué equipo clasifica a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y los castigos a los involucrados.

