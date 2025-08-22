Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

No se queda atrás: U. de Chile viaja a Paraguay para defenderse ante Conmebol

Tras la tragedia, U. de Chile se enfoca en lo deportivo y viaja a Paraguay para defenderse ante la Conmebol.

Por Javiera García L.

U. de Chile se defiende ante Conmebol
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTU. de Chile se defiende ante Conmebol

U. de Chile comienza su defensa ante la Conmebol después del escándalo en la llave contra Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Luego de lograr la liberación de 104 detenidos, los azules se ponen a trabajar en buscar un buen desenlace deportivo.

Tras los graves incidentes ocurridos en Argentina, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, se quedó en el país vecino para que la institución pudiera acompañar a los hinchas heridos y detenidos.

Por su lado, el timonel de Independiente, Néstor Grindetti, fuertemente criticado por sus declaraciones sobre la tragedia, viajó a Paraguay para reunirse con la Unidad Disciplinaria de la Conmebol. “El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos”, dijo en Asunción.

Ahora, una delegación de U. de Chile se les suma. Según Radio Cooperativa, los dirigentes de Azul Azul hicieron el viaje a Paraguay después de concretar la liberación de sus hinchas detenidos, y comienzan las gestiones para salvar al club de una sanción como la eliminación.

U. de Chile luchará por su clasificación a cuartos de final, ahora en el escritorio | Photosport

U. de Chile luchará por su clasificación a cuartos de final, ahora en el escritorio | Photosport

Figura de Independiente le da una lección al presidente del Rojo: “Lo deportivo…”

ver también

Figura de Independiente le da una lección al presidente del Rojo: “Lo deportivo…”

U. de Chile inicia su defensa ante Conmebol

Tanto U. de Chile como Independiente tendrán algunos días para hacer sus descargos ante la Unidad Disciplinaria de la Conmebol y defenderse ante la posibilidad de un castigo que deje a ambos fuera de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Se espera que la resolución de Conmebol tome cerca de 15 días. No hay mucho más plazo, porque los cuartos de final de la Copa Sudamericana están programados para el 17 de septiembre y Alianza Lima, vencedor de su llave de octavos y el rival del clasificado, también espera por una determinación.

Lee también
Córdova y el portazo a la Generación Dorada: "Ordenar la selección"
Selección Chilena

Córdova y el portazo a la Generación Dorada: "Ordenar la selección"

Con una gran sorpresa: la primera formación de Colo Colo sin Almirón
Colo Colo

Con una gran sorpresa: la primera formación de Colo Colo sin Almirón

El bajísimo promedio de edad del nuevo Chile de Nico Córdova
Selección Chilena

El bajísimo promedio de edad del nuevo Chile de Nico Córdova

“Deben pasar la posta”: Nico Córdova sentencia a la Generación Dorada
Selección Chilena

“Deben pasar la posta”: Nico Córdova sentencia a la Generación Dorada

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo