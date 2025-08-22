U. de Chile comienza su defensa ante la Conmebol después del escándalo en la llave contra Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Luego de lograr la liberación de 104 detenidos, los azules se ponen a trabajar en buscar un buen desenlace deportivo.

Tras los graves incidentes ocurridos en Argentina, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, se quedó en el país vecino para que la institución pudiera acompañar a los hinchas heridos y detenidos.

Por su lado, el timonel de Independiente, Néstor Grindetti, fuertemente criticado por sus declaraciones sobre la tragedia, viajó a Paraguay para reunirse con la Unidad Disciplinaria de la Conmebol. “El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos”, dijo en Asunción.

Ahora, una delegación de U. de Chile se les suma. Según Radio Cooperativa, los dirigentes de Azul Azul hicieron el viaje a Paraguay después de concretar la liberación de sus hinchas detenidos, y comienzan las gestiones para salvar al club de una sanción como la eliminación.

U. de Chile luchará por su clasificación a cuartos de final, ahora en el escritorio | Photosport

U. de Chile inicia su defensa ante Conmebol

Tanto U. de Chile como Independiente tendrán algunos días para hacer sus descargos ante la Unidad Disciplinaria de la Conmebol y defenderse ante la posibilidad de un castigo que deje a ambos fuera de la Copa Sudamericana.

Se espera que la resolución de Conmebol tome cerca de 15 días. No hay mucho más plazo, porque los cuartos de final de la Copa Sudamericana están programados para el 17 de septiembre y Alianza Lima, vencedor de su llave de octavos y el rival del clasificado, también espera por una determinación.