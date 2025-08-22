Mientras la dirigencia U. de Chile ha recorrido hospitales y comisarías para asegurar el cuidado de sus hinchas heridos y detenidos tras la tragedia en la Copa Sudamericana, los altos mandos de Independiente han dejado mucho que desear con su reacción a lo ocurrido.

El presidente del Rojo, Néstor Grindetti, hizo lamentables declaraciones y ya viajó a Paraguay para visitar a representantes de la Conmebol y exigir la clasificación a cuartos de final.

“Venimos a contar los hechos. El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos”, dijo en su llegada a Asunción.

Ahora, una figura del plantel de Independiente le da una importante lección. “Qué triste todo lo sucedido. La pasión y el fanatismo no tienen ninguna relación con la violencia. Esto no es fútbol. En estos casos, lo deportivo pasa a segundo plano, lo primero es la salud de los hinchas“, dijo Kevin Lomónaco.

Críticas al presidente de Independiente

En U. de Chile han criticado duramente a Néstor Grindetti. “Escuchaba declaraciones del presidente de Independiente, en vez de preocuparse por la integridad física y humana de sus hinchas, se estaba preocupando por cosas futbolísticas”, condenó Marcelo Díaz.

“Las declaraciones no están a la altura, yo creo que es una muestra de una deshumanización de lo que pasó. Estar preocupados de los puntos y quién tuvo la culpa ante los hechos que vimos no corresponde y habla muy mal de ellos“, dijo, por su lado, Michael Clark.