Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Figura de Independiente le da una lección al presidente del Rojo: “Lo deportivo…”

Kevin Lomónaco, jugador de Independiente, le dio una lección a Néstor Grindetti con este mensaje de apoyo a U. de Chile.

Por Javiera García L.

Un jugador de Independiente le da una lección a Grindetti
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTUn jugador de Independiente le da una lección a Grindetti

Mientras la dirigencia U. de Chile ha recorrido hospitales y comisarías para asegurar el cuidado de sus hinchas heridos y detenidos tras la tragedia en la Copa Sudamericana, los altos mandos de Independiente han dejado mucho que desear con su reacción a lo ocurrido.

El presidente del Rojo, Néstor Grindetti, hizo lamentables declaraciones y ya viajó a Paraguay para visitar a representantes de la Conmebol y exigir la clasificación a cuartos de final.

“Venimos a contar los hechos. El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos”, dijo en su llegada a Asunción.

Ahora, una figura del plantel de Independiente le da una importante lección. “Qué triste todo lo sucedido. La pasión y el fanatismo no tienen ninguna relación con la violencia. Esto no es fútbol. En estos casos, lo deportivo pasa a segundo plano, lo primero es la salud de los hinchas“, dijo Kevin Lomónaco.

Reconocido periodista argentino filtra castigo de Conmebol a U de Chile e Independiente: “Con 99,9% de seguridad”

ver también

Reconocido periodista argentino filtra castigo de Conmebol a U de Chile e Independiente: “Con 99,9% de seguridad”

Críticas al presidente de Independiente

En U. de Chile han criticado duramente a Néstor Grindetti. “Escuchaba declaraciones del presidente de Independiente, en vez de preocuparse por la integridad física y humana de sus hinchas, se estaba preocupando por cosas futbolísticas”, condenó Marcelo Díaz.

Publicidad

“Las declaraciones no están a la altura, yo creo que es una muestra de una deshumanización de lo que pasó. Estar preocupados de los puntos y quién tuvo la culpa ante los hechos que vimos no corresponde y habla muy mal de ellos“, dijo, por su lado, Michael Clark.

Lee también
El crudo relato de periodista chileno en medio de la masacre de Avellaneda
U de Chile

El crudo relato de periodista chileno en medio de la masacre de Avellaneda

En capilla: jugadores de Colo Colo que se pueden perder el Superclásico
Colo Colo

En capilla: jugadores de Colo Colo que se pueden perder el Superclásico

Zamorano le da una clase a todo Colo Colo de cómo apoyar a azules
Chile

Zamorano le da una clase a todo Colo Colo de cómo apoyar a azules

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Palestino en Liga de Primera?
Colo Colo

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Palestino en Liga de Primera?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo