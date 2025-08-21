El partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, terminó en una verdadera catástrofe al otro lado de la cordillera.

Una serie de incidentes se produjeron en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, en los cuales hubo enfrentamientos entre los hinchas de la U y del cuadro argentino.

Lo grave de los sucesos obligó a detener el compromiso al inicio del segundo tiempo y la Conmebol canceló el encuentro, por lo que no hay claridad sobre qué equipo pasará a cuartos de final.

La increíble justificación de Independiente para hablar con la Conmebol

Lo había anunciado con letras de liquidación y cumplió. El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, llegó a Paraguay para pedir ventaja deportiva ante la Conmebol, pese al violento comportamiento de sus hinchas ante Universidad de Chile.

Lo más sorprendente de todo, es la justificación que tiene para poder hablar con el ente rector del fútbol sudamericano. “Venimos acá a contar los hechos que realmente (pasaron), que el partido fue cancelado por la actitud de los hinchas, simpatizantes, de Chile“, explicó a TyC Sports.

“Venimos a contar un poco qué nos pasó, y a transmitir que nosotros vamos a defender los intereses de Independiente, a la gente, porque está claro en las imágenes que el vandalismo que cometieron los simpatizantes chilenos, pero no en ese momento, desde que empezó este partido”, agregó Grindetti.

Además, detalló que “se ve perfectamente que se arma un hueco en la tribuna porque empiezan a tirar cosas, hasta que toma la decisión Conmebol de cancelar el partido producto de esos hechos”.

¿Pedir los puntos ante Universidad de Chile?

Luego, el presidente del Rojo detalla que solo se reunirá con funcionarios de la Conmebol. “Vamos, en principio, a hablar con funcionarios de Conmebol para simplemente transmitir esto”, comenta a TyC.

“Vamos a ponernos a disposición de ellos y empezar, a partir de ahora, a suministrar toda aquella información que hoy es patética y es fílmica“, agregó.

“A partir de ahí vamos a empezar a trabajar, no tenemos ninguna reunión pautada con Domínguez ni nadie en específico, sino que venimos a ponernos a disposición“, detalló.

“Vamos a defender todos los derechos de Independiente, creo que tenemos el derecho a eso, a los puntos y a que el castigo sea para aquellos que realmente tuvieron actitudes de vandalismo”, cierra el directivo.

