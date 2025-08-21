No han pasado 24 horas desde que el caos fue el protagonista en el duelo de Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un partido que pudo terminar mucho peor.

Heridos y detenidos, ese fue el saldo de la masacre al otro lado de la cordillera, donde poco a poco nuevos antecedentes salen a la luz para comprender todo lo acontecido.

Sin embargo, al otro lado de la cordillera los análisis también pasan por las responsabilidades en torno a un hecho que sigue bajo el ojo de todo el mundo, a medida que las horas sigan pasando.

Periodista argentino dice lo que todos piensan tras la masacre de Avellaneda

Una noche negra que fue relatada en detalle por un periodista argentino que estuvo presente en Avellaneda. Su testimonio da cuenta de la gravedad del asunto y que está ahora en manos de las autoridades.

En el programa “Fútbol y Transas” de AZZ, canal de YouTube del periodista Fabio Azzaro, fue Nelson Laffitte, quien cubre la actualidad de Independiente para Muy Independiente y participa en dicho medio, quien dijo lo que todos piensan tras la tragedia.

Una vez que los hinchas del Rojo subieron hacia el sector de la barra de Universidad de Chile, el shock fue gigante en el resto de asistentes. “El ‘pedido’ de los hinchas hacia la barra fue en aumento”, relata Laffite en AZZ.

Hinchas de Universidad de Chile fueron golpeados por barristas y por la policía trasandina. Foto: Photosport.

Más tarde, entró en los detalles que ya son por todos conocidos de la emboscada. “Cuando empezaron a ver que eran 100 contra 10, y que la gente de U de Chile estaba golpeada, masacrada y desmayada, mucha gente empezó a decir ‘paren, es una locura’“, detalla. “El hincha de Independiente se fue shockeado de la cancha”.

“Solo hacía falta ver…”

Luego, y con mucha tranquilidad, dijo lo que todos piensan tras la masacre. “No había ninguna posibilidad de que terminara bien. Sólo hacía falta ver a los 3500 hinchas de la U de Chile en un sector en el que no había ningún tipo de resguardo para los hinchas de Independiente que estaban en la Sur Baja”, comentó el periodista.

“Yo no me como el cuento de ‘la culpa la tiene este o aquel’. La culpa la tienen todos”, cerró el profesional en un relato que se ha viralizado en las redes sociales en las últimas horas tras lo ocurrido en Avellaneda.

Revisa su testimonio completo:

