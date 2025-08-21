Han pasado varias horas desde el caos que se vivió en Avellaneda tras el duelo de Independienteante U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025. El Estadio Libertadores de América fue escenario de un hecho trágico y triste, donde pudo terminar mucho peor.

Con heridos y detenidos, ese fue el saldo de una masacre en suelo argentino, donde poco a poco sale a la luz nuevas informaciones que ayudan a entender todo lo acontecido.

Una de las hinchas que estuvo presente en las tribunas, y que vivió en primera persona todo el desarrollo de los acontecimientos, relató los crudos detalles de las cuales fue testigo de la masacre.

ver también Charles Aránguiz le da una lección al presidente de Independiente tras barbarie: “Lo deportivo…”

Los crudos detalles que cuenta hincha de U. de Chile de la masacre en Avellaneda

En conversación con Tú Día, matinal de Canal 13, Daniela Pinto, periodista chilena y que estuvo en el Libertadores de América presenciando el partido, contó los detalles más fuertes de la violenta jornada de miércoles para U. de Chile.

ver también Mientras el presidente de Independiente habla de lo deportivo, Michael Clark se preocupa de sus hinchas

“Venían los policías, les pegaban en las pantorrillas con las típicas cosas que tienen ellos. Y provocaban. Nosotros íbamos saliendo. Con mi primo íbamos con mochila en la cabeza porque los hinchas de Independiente tiraban cosas desde la galería del estadio”, relata al matinal del 13.

“Viene un grupo de policía y empuja a unos hinchas. Creo que era una persona adulto mayor. A esa persona la empujaron, cayó y cero asistencia. Ahí se sumó un grupo de policía a pegarle”, agrega.

Publicidad

Publicidad

“En ese minuto empezamos a escuchar como sonaba la galería de hinchas de Independiente, desde donde estaban tirando los proyectiles, había una puerta de metal y los hinchas le estaban pegando”, puntualiza.

Los hinchas de Universidad de Chile vivieron una masacre en el estadio de Independiente. Foto: Fotobaires/Photosport

“Estaba todo hecho para que pasara esto”

La profesional e hincha de U. de Chile siguió en su relato con cosas aún más fuertes. “Vi que se llevaron detenidas a cinco personas de la nada y empezamos a escuchar el ruido de la puerta de metal”, detalló.

Publicidad

Publicidad

“Se nos acercó un joven, un estudiante y tenía la cabeza rota. Le preguntamos qué le llegó y no tenía idea de nada”, comentó.

ver también La imagen que deja al descubierto el grave problema que hubo con la visita de la U a Independiente: “Misma configuración, pero…”

“El escenario era: me llevan detenida o me pegan los hinchas de Independiente. Lo mejor era: me pega la policía y avanzamos”, señaló Daniela Pinto en Canal 13.

Finalmente, su testimonio lo cierra de esta manera. “Para nosotros fue una emboscada. Estaba todo hecho para que pasara esto. Desde el minuto que ponen a la hinchada de Independiente de la U, desde al lado, sin ningún guardia ni carabineros, sin poder escuchar la instrucción de que había que desalojar”, cerró.

Publicidad

Publicidad

Revisa su testimonio: