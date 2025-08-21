Nadie podía imaginar que la revancha entre Independiente y la U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana terminara así. Al menos no antes del partido, pero ya en el estadio Libertadores de América se percibía que podía quedar algún desastre.

La nula presencia policial y la inexistencia de un colchón de seguridad hicieron más fácil que los delincuentes disfrazados de fanáticos del Rojo pudieran masacrar al puñado de hinchas que permanecía en la tribuna visitante. En ese contexto, y después de unas inaceptables palabras del mandamás de Independiente, hubo otro personaje polémico que rompió el silencio.

Se trata de Pablo Bebote Álvarez, un polémico líder que tuvo la barra brava del Rey de Copas. A través de un video viralizado en redes sociales, repudió con nombre y apellido a quienes cree como grandes responsables. “Una locura lo que pasó en la cancha de Independiente“, introdujo.

Pablo Bebote Álvarez fue líder de la barra brava de Independiente. (Foto: Infobae).

“Quiero recalcar que todo esto es responsabilidad de Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, todo el grupo Champagne, Carlos Montaña, (Daniel) Seoane. Todas esas lacras que quedaron en el grupo de Moyano tienen todas la responsabilidad de lo que pasó en el estadio”, denunció Álvarez, quien tuvo mucho poder hace algunos años.

Néstor Grindetti fue candidato a gobernador de Buenos Aires. (Marcos Brindicci/Getty Images).

Al punto que, cuando Julio Comparada era el presidente del club, Bebote Álvarez apareció como intermediario con una compañía italiana para la adquisición de butacas para el nuevo estadio. “Con la complicidad del APREVIDE, un organismo ensobrado que lo único que hace es ser cuidador de los directivos de todos los clubes. Los cuidan, los protegen mientras ellos hacen sus negocios.”, denunció el icónico barrista del Rojo sobre la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte.

Bebote Álvarez pide cárcel a la cúpula de Independiente por el escándalo ante U de Chile

Para Pablo Álvarez, la plana mayor de Independiente tuvo toda la responsabilidad de no prevenir los incidentes que terminaron por cancelar el partido ante U de Chile. Tiene claro que hubo negligencias en el operativo de seguridad, que pareció más propiciador del desastre.

“Independiente no estaba capacitado para recibir público visitante. Por eso pasó todo lo que pasó, por eso los chilenos tiraron cosas a la tribuna de abajo. Son unos irresponsables”, manifestó el Bebote en ese video de casi 3 minutos que se viralizó en las redes sociales.

Y le apuntó directamente a Cristian Ritondo. “Fue ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires durante cuatro años. No puede permitir jugar un partido sin poner las redes de contención en la tribuna sur alta, la visitante. Como era antes”, aseguró Pablo Álvarez.

Cristian Ritondo fue apuntado directamente por Bebote Álvarez.

“Si hubiera estado la red de contención, los chilenos no habrían tirado nada. Y tampoco habrían subido los de abajo. Esto es responsabilidad sólo de la comisión directiva y los organismos de seguridad de la APREVIDE, también como el comisario de la distrital de Avellaneda Lanús, señor Raúl Couceiro”, acusó el Bebote Álvarez.

Y sentenció. “Teniendo la capacitación y el organismo para saber eso, no tomaron los recaudos y pasó lo que pasó. Esto traerá muchas consecuencias en Independiente, espero que la justicia tome cartas en el asunto y los responsables de esta masacre, de la cúpula de la comisión directiva, vayan todos presos“, exigió Bebote Álvarez, quien quiere cárcel para la cúpula del cuadro local.