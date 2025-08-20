“Partido cancelado”: Qué significa la decisión de Conmebol sobre el Independiente vs U de Chile

Una tragedia se registró está noche en el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile. La llave de revancha por Copa Sudamericana alcanzó a disputarse solo 45 minutos.

El marcador lo abrió Lucas Assadi para los azules y luego Santiago Montiel puso el 1-1. Por lo que en el segundo tiempo se definía al ganador de la serie. Sin embargo, los graves incidentes en las galerías obligaron a suspender el partido en primera instancia.

El personal de seguridad en el Estadio Libertadores de América no dio abasto y continuaron los incidentes en el recinto deportivo. El partido estuvo parado más de una hora, pero no hubo caso.

Lo peor vino cuando se obligó a evacuar a los hinchas de la U, ya que en dicho momento ingresaron fanáticos de Independiente a la zona visitante. Lo que provocó imágenes escalofriantes y que generan repudio total.

Incluso según pudo averiguar Redgol, los hinchas trasandinos intentaron ingresar al camarín de la U y al no poder con ello, rompieron todo el bus que ocupó el plantel. Ante la magnitud de los hechos mencionados, Conmebol tomó cartas en el asunto y publicó que el partido fue “cancelado”.

Independiente vs U de Chile: ¿Qué significa partido cancelado?

Esta medida de “partido cancelado” se hizo conocida por lo ocurrido en la Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza.

Dicha medida implica que el partido no se vuelve a jugar. Ahora todo pasa a la unidad Disciplinaria de Conmebol. Por lo que será crucial los reportes de los veedores.

Ahora las sanciones posibles van desde cierre del Estadio de Independiente, prohibición de jugar con público, cambiar de país para jugar localía, descalificación del torneo y hasta perder la licencia para disputar torneos Conmebol. Por lo que las próximas horas serán claves.

