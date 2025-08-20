Lucas Assadi se transformó en el genio y figura de Universidad de Chile. Pese a los embates de Independiente, el “10” del Románico Viajero volvió a ser determinante en está Copa Sudamericana.

Es que el Rojo comenzó con el dominio del balón y logró inclinar la cancha sobre el arco de Gabriel Castellón. Pero en el minuto 11 llegó el destello de magia del “ninja azul”.

ver también Oposición en Azul Azul: “Vargas quería volver a U de Chile, me duele que la gente lo critique”

Con magistral visión recibió de espalda al arco rival y logró dejar solo a Lucas Di Yorio. El ariete aprovechó los espacios y corrió solo el gol. Pero en el último instante sacó un centro de la muerte, que justamente Assadi conecto.

Pese a tener la marca de tres defensores y al portero Rey achicándole, Luquitas volvió a sorprender con una definición que enmudeció a todos los hinchas de Independiente y desató la celebración de los hinchas azules que cruzaron la Cordillera. Incluso se dio el gustito de celebrar a lo Juan Román Riquelme lo que fue destacado por la cuenta oficial del torneo.

Es que además de abrir el marcador en el Estadio Libertadores de América, alcanzó un registro que muy pocos pueden igualar. En su quinto partido internacional, sumó su cuarto gol por lo que ahora tiene un promedio de 0,8 por encuentro.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto cuesta Lucas Assadi?

En Azul Azul sacan cuentas alegres con el buen rendimiento de Lucas Assadi. Por lo mismo en Universidad de Chile además de celebrar sus goles, ya piensan en una posible venta.

Lo que está contemplado en una cifra que parte en los siete millones de dólares. Aunque con el rendimiento en alza en este 2025, dicho monto podría elevarse y superar los diez millones de la moneda estadounidense.

Tweet placeholder

Publicidad