El fallido fichaje de Eduardo Vargas en Universidad de Chile sigue sacando chispas en el Chuncho. De hecho, en las últimas horas se reveló que la relación entre el DT Gustavo Álvarez y la directiva se quebró tras el arribo de Turboman a Audax Italiano.

Incluso, algunos hinchas no le perdonaron al delantero no concretar el regreso al CDA, en parte culpando al jugador por no reforzar al plantel azul.

En conversación con Radio ADN, el director de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, oposición a la presidencia de Michael Clark, aseguró que el fallido fichaje de Vargas no fue culpa del delantero y le duele que hinchas azules le dedicaran pifias en el reciente duelo de la U contra Audax.

“Vargas debió jugar en la U”

“A título personal, estoy con Vargas. Me duele que la gente lo critique. Tenía todas las ganas de llegar. Él debió jugar en la U. Contra nosotros hizo un partido más que correcto, lo vi jugando muy tranquilo“, dijo Pavez.

Edu Vargas le pide perdón a hinchas de la U por marcarle un gol con Audax: oposición de Azul Azul lamenta críticas al delantero que “sí quería volver a la U”.

Agregó que “me quedo con la osadía del presidente de Racing, por ejemplo, que fe y contrata a Marcos Rojo por dos, tres partidos, y eso ya se pagó”.

“Me hubiese encantado que en la mesa se hubiera dicho que se ofrecía tal dinero y si el jugador no acepta, hubiéramos estado todos de acuerdo. Estamos de acuerdo en no hacer locuras, que el equipo sea rentable, pero haber conocido un presupuesto ad hoc al jugador que es Vargas“, sostuvo.

Juan Pablo Pavez sentenció que “Rodríguez es un cambio por Montes, no reforzamos el equipo. El año pasado teníamos que traer un nueve y llegó Tamayo. Son pequeños detalles que ojalá no nos pase la cuenta a fin de año”.