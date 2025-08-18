El regreso de Eduardo Vargas al Nacional no fue como los hinchas de U. de Chile lo imaginaron. Primero, porque los fanáticos esperaban que, cuando volviera, fuera con la camiseta azul y no de Audax Italiano. Segundo, porque menos se pensaban que el delantero les anotaría.

Fue un día muy especial para Turboman. En Ñuñoa, los hinchas universitarios le entregaron mucho cariño y tuvo la oportunidad de marcar para darle la victoria a su equipo. A los 62′, puso el 2-0 parcial del elenco itálico, que superaría al Bulla por un 3-1 final.

Luego, en redes sociales, se emocionó: “¡Hoy fue un día especial! Volví a jugar al Nacional. Me tocó volver, anotar un gol y jugar contra el equipo de mis amores. Fue todo muy emocionante y mucho más especial de como lo imaginé”.

“Quiero agradecer al hincha de Audax y al club por el cariño que me han demostrado y por cómo me han tratado. A la hinchada de la U, que me recibió con aplausos y que sigue demostrando día a día que hacen más grande al club”, agregó el delantero en sus redes sociales.

Johnny Herrera reacciona al gol de Eduardo Vargas a U. de Chile

Una de las reacciones más tristes al gol de Eduardo Vargas a U. de Chile la tuvo Johnny Herrera. En redes sociales, el exportero azul compartió las palabras de Turboman con su propio mensaje. “Consecuencias“, escribió Herrera a Azul Azul, sumando un emoji con una lágrima.

Desde la dirigencia de la U, solo Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, se ha referido al frustrado fichaje de Vargas. “Siendo honestos, queríamos contar con él, pero no estaba dentro de nuestro presupuesto“, manifestó hace unas semanas.