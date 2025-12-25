Ni Aránguiz ni Díaz: Johnny Herrera sorprende con regalo de nueva joya de la U

Johnny Herrera sorprendió a los hinchas de Universidad de Chile con un especial regalo para navidad. Así lo evidenció en sus redes sociales donde el premiado fue su hijo Bruno.

A través de las historias del samurái azul, compartió cómo fue su noche buena y lo que compartió con su familia para esperar al viejo pascuero. Lo que marcó la jornada con su regalo para su retoño.

Es que Brunito ha sido fanático del fútbol desde pequeño y hasta Herrera ha recibido importantes elogios por el rendimiento de su hijo. “Objetivamente creo que tiene condiciones innatas a pesar de su edad. Es valiente, achica bien, se tira y cae bien. Es el más alto de su curso, tiene buen biotipo”, confesó Johnny sobre el talento de su hijo y que sigue sus pasos bajo los tres palos.

Y como era de esperarse, Bruno tiene sangre azul y es hincha de Universidad de Chile. Por lo que su regalo navideño iba sí o sí ser algo del Romántico Viajero. ¿La camiseta de Charles Aránguiz, Marcelo Díaz o Eduardo Vargas? No.

Hijo de Herrera recibió la camiseta de Assadi

En está ocasión Herrera sacó aplausos ya que premió a su regalón con la camiseta de Lucas Assadi. El joven jugador que se ha transformado en la joya del Bulla y en el nuevo ídolo de los hinchas azules. Por lo mismo Bruno se mostró muy emocionado al recibir la casaca del ninja azul.

Herrera chocho con el regalo de su hijo Bruno

El futuro de Lucas Assadi

El ninja azul destacó en este 2025 y se transformó en una de las piezas fundamentales de la campaña. Pero un desgarro en la recta final de la temporada, lo sacó de competencia e impidió que pudiera despedir el año en cancha. Sin embargo, a finales de diciembre reapareció entrenando y todo indica que está en 100% de sus condiciones físicas para comenzar la pretemporada con Paqui Meneghini.

Cabe consignar que el jugador tiene contrato hasta finales del 2026 y de momento tiene un valor de mercado de tres millones de euros según Transfermarkt. Pero dicho valor podría incrementar dependiendo del rendimiento de Assadi en los próximos meses.

